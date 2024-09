Cosenza si ferma, traffico da incubo tra code e disagi ma “non si vede un vigile urbano”

COSENZA – Una lunga colonna di auto in fila a Cosenza questa mattina sta creando forti disagi, paralizzando la città. Diverse le segnalazioni di automobilisti che da oltre mezz’ora sono in coda sul ponte di Calatrava verso via Popilia. “Non si vede un vigile urbano per gestire il traffico, è una vergogna”, è lo sfogo di un lettore alla nostra testata. Il traffico da ‘incubo’ viene segnalato anche all’uscita dell’A2 Autostrada del Mediterraneo a Cosenza sud. Ogni anno, come di rito, la viabilità si congestione anche su via Misasi (ex via Roma) con i classici incolonnamenti e le soste selvagge di auto davanti la scuola.

