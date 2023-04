Cosenza: Sergio Giannino Del Giudice presenta il suo libro “Amati sempre”

COSENZA – Emozioni pure, positività, racconti di un “mostro” che è stato sconfitto senza paura. Oggi alle 17.30, presso il Terrazzo Pellegrini in via Luigi Pellegrini 41 (ex via De Rada) sarà presentato il libro intitolato “Amati sempre” di Sergio Giannino Del Giudice, curato da Ermanno Cribari. Un viaggio intenso fra la gioia e il dolore che, dopo solo una settimana dalla sua uscita, ha già venduto in città centinaia di copie.

L’autore racconta, con uno stile informale, quasi familiare, la sua storia, esempio di vita che andrebbe metabolizzato da tutti. Sette anni fa a Sergio diagnosticarono un brutto tumore e, da quel momento in poi, iniziò una vita altra, alla quale il sorriso diede sufficiente forza per superare ogni malanno, ogni dolore.

“La forza d’animo, l’attaccamento spasmodico alla vita e agli amori curano come una chemioterapia. Nutritevi di tutto ciò che è bellezza, non perdete mai la concentrazione, non state con la testa fra le nuvole, bensì acuite la vostra attenzione alla vita, baciate più spesso le persone care, piangete liberamente e amate tutte le vostre cicatrici, siano esse esterne o interne. Non siate nostalgici e non pensate agli errori commessi, diventate dei militi disciplinati che hanno come unica consegna quella di vincere!”.

Un romanzo colmo di speranza e bellezza, di amore per la vita in cui il ‘mostro‘, come l’autore definisce il tumore, diviene figura di secondo piano, infinitamente più gracile di una vita intrisa di passione e affetto. Si attende il pubblico delle grandi occasioni. Nel corso della presentazione non mancheranno sorprese e momenti intensi di convivialità.