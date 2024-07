Cosenza, Nazione Futura costituisce il comitato per il Si alla città unica

COSENZA – “Abbiamo svolto in questi mesi incontri alla presenza di tutte le componenti, lasciando spazio democraticamente al dissenso e a quanti sono contrari, convinti che questa sia la strada migliore di confronto. Tuttavia – si legge in un comunicato stampa del circolo territoriale di Nazione Futura di Cosenza – non abbiamo mai nascosto la nostra adesione al progetto e siamo lieti che il consiglio regionale abbia approvato la risoluzione che consentirà ai cittadini di esprimersi.

Riteniamo che la sovranità popolare sia più importante delle deliberazioni dei consigli comunali. Crediamo che la città unica debba chiamarsi Cosenza e debba rappresentare un motivo di orgoglio per tutta la provincia.Pensiamo anche che il referendum debba essere un’occasione di partecipazione popolare e di stimolo e chiaramente rispetteremmo qualsiasi risultato.