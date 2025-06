Cosenza: Matteo Francesco Lettieri si candida alla segreteria provinciale del PD: “Inizia un nuovo tempo”

- Advertisement -

COSENZA – Con orgoglio e determinazione, Matteo Francesco Lettieri ufficializza la sua candidatura alla Segreteria Provinciale del Partito Democratico di Cosenza. Una scelta maturata attraverso un confronto partecipato e autentico con il gruppo “Innovazione, Comunità e Territorio”, promotore di un progetto politico profondamente riformista e orientato al futuro. «La nostra è una sfida costruita passo dopo passo – spiega Lettieri – con passione, senza calcoli, e con il desiderio di dare al PD un volto nuovo, capace di ascoltare, formare e rappresentare davvero i cittadini».

A sostenere la candidatura ci sono figure di rilievo del panorama politico calabrese, come Domenico Bevacqua e Franco Iacucci, insieme a numerosi amministratori locali e movimenti come “La Migliore Calabria” di Graziano Di Natale, “Democratici per la Calabria” e l’area “Controcorrente”. Il progetto di Lettieri si propone di trasformare il Partito Democratico in una forza inclusiva e moderna, connessa ai territori, lontana dalle logiche del passato e aperta alle nuove generazioni.

Un pensiero anche al suo competitor, Pino Le Fosse, al quale rivolge un sincero in bocca al lupo, augurando un confronto congressuale alto e rispettoso. «Per noi non esistono nemici, ma una comunità democratica da rafforzare insieme». «Questo è solo l’inizio», conclude Lettieri, «ora si apre una nuova stagione che vogliamo vivere con coraggio e passione».