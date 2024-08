Cosenza, lotta agli zozzoni. Il sindaco: “Sanzioneremo gli incivili, a breve le videotrappole”

COSENZA – “Il nuovo Piano dei Rifiuti che abbiamo approntato e che è stato messo in funzione già da diversi mesi, seppur non ancora completamente a regime, sta facendo riscontrare esiti positivi, che a nulla servono, però, se non si argina la diffusa inciviltà di quanti abbandonano i propri rifiuti per strada”. Lo afferma il sindaco Franz Caruso a seguito di alcuni articoli comparsi, in questi giorni, sui quotidiani locali, in cui si riaccendono i riflettori proprio sul biasimevole fenomeno dell’abbandono indiscriminato che rende alcune zone della città delle vere e proprie discariche abusive.

“Quotidianamente – prosegue Franz Caruso – facciamo pulire vaste aree del nostro territorio che, puntualmente, vengono rigettate nello stesso degrado di sempre, alcune volte dagli stessi residenti, altre volte da passanti che hanno l’abominevole viziaccio di lanciare i sacchetti della spazzatura dal finestrino. Abbiamo squadre di operai che attuano bonifiche quotidiane, ma le squadre di barbari sono, evidentemente, più numerose. Indubbiamente c’è un tarlo, un male di inciviltà, cafonaggine e villania che è necessario estirpare quanto prima. Nel corso di questi anni i miei appelli alla cura ed alla tutela della cosa pubblica sono stati tanti e tutti pieni di speranza e fiducia, caduti, però, nel vuoto. Adesso passeremo alle maniere forti. Già nelle prossime settimane saranno, infatti, collocate e messe in funzione le nuove e moderne videotrappole, per un sistema di videosorveglianza h24, in modo da individuare e sanzionare quanti non rispettano le regole, macchiandosi di atti di profonda barbarie che usurpano e abusano del bene pubblico.

Non è più possibile, infatti, assistere al perpetuarsi di queste manifestazioni di diffusa maleducazione e cafonaggine, di chi non ha alcun rispetto per la propria terra, la propria città. Contro costoro continueremo a portare avanti una battaglia decisa e determinata, attuando un’azione articolata e sistematica avvalendoci della nuova normativa in materia che sanziona anche penalmente chi abbandona i rifiuti. Ci vorrà tempo e pazienza, ma è una battaglia che non possiamo permetterci di perdere e che combatteremo, sicuri dell’apporto delle forze dell’ordine che, sono certo, rafforzeranno il controllo del territorio, insieme ai tanti cosentini che amano la propria città e la vogliono proteggere dagli incivili, senz’ anima e senza coscienza, denunciandoli alla giustizia”.