Cosenza, l’Ordine dei Medici rinnova il suo direttivo: Agata Mollica è il nuovo presidente

COSENZA – Sarà Agata Mollica, nefrologo, a dirigere per i prossimi quattro anni l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Cosenza. L’assemblea ha avuto luogo presso la sede dell’Ordine, durante la quale si sono svolte le operazioni di voto che hanno portato all’elezione del nuovo presidente, Agata Mollica, che diventa anche prima donna in Calabria a ricoprire tale carica. Suo vice si riconferma Antonio Pio D’Ingianna, mentre Maria Pia Baldini assume il ruolo di Segretario, e Sergio Filippo si riconferma tesoriere, continuando, così, un mandato, il suo, tra i più lunghi e di successo all’interno dell’Ordine.

Prevenire la violenza contro i sanitari, favorire la permanenza dei giovani medici sul territorio, promuovere l’interazione ospedale-territorio-università, l’umanizzazione delle cure, sono solo alcuni dei tanti ed importanti obiettivi che la lista “MedicInsieme” si è prefissata nelle sue linee di programma che intende realizzare in questo quadriennio di carica. Il neo presidente Mollica, che insieme al suo Direttivo si insedierà ufficialmente il prossimo 1 gennaio 2025, con chiarezza di intendi e spessore professionale e umano che la contraddistinguono da sempre, ha così commentato la sua nomina: <<Un grazie a tutti i colleghi che hanno votato ma anche a chi è stato riluttante ad accettare questa nuova proposta ordinistica ma che sarà sicuramente uno stimolo per il nostro fare futuro. Grazie al presidente Eugenio Corcioni che è riuscito a traghettare tutti noi verso una successione armonica e coesa. Un grazie personale alla mia famiglia che mi sostiene da sempre, a mio padre che da lassù mi ha trasmesso la passione per la medicina. Abbiamo un’eredità importante che si è sviluppata in 34 anni di continuità ordinistica e ricca di contenuti.Sapremo far tesoro di quel che abbiamo dal nostro scrigno del passato – continua Agata Mollica – per cercare di attualizzare in diversi nuovi futuri contesti quello che è il ruolo del medico in tutta la sua complessità. Il nome scelto per la nostra lista non è casuale ma sta proprio a significare che noi vogliamo considerare tutta la categoria medica>>.

Cooperare, partecipare e costruire sono i termini che riecheggiano con più insistenza nelle parole del neo presidente dell’Ordine dei Medici di Cosenza: <<Il nostro programma ha tanti ed importanti obiettivi. Essere medico, infatti, è una scelta di vita totalizzante perché lo si è nell’interesse e per la protezione degli altri. Un percorso che ha come riferimento assoluto la relazione che si instaura con il paziente, centro della nostra azione, orizzonte vero della nostra professione in qualsiasi ambito relativo alla salute, sia di prevenzione, sia di organizzazione e legale, in cui ci si trova ad operare. Come Consiglio OMCEO – conclude il presidente -ringrazio tutti per aver condiviso il progetto. Lavoreremo affinché tutte le espressioni della professione medica si sentano facente parte di un unico organismo e cooperanti verso un’unica direzione: l’Ordine dovrà conquistare sempre maggiore autorevolezza ed autonomia in quanto organismo di tutela dei diritti e di rispetto dei doveri di medici e cittadini>>.