Cosenza, lavori urgenti alla rete fognaria su viale della Repubblica: istituito divieto

COSENZA – Per consentire lo svolgersi di lavori urgenti di manutenzione straordinaria della rete fognaria su viale della Repubblica, all’ incrocio con via F. Migliori, il Comando della Polizia Municipale ha istituito, con apposita ordinanza, dalle ore 10:00 di domani, 4 Dicembre 2024 alle ore 18:00 del 10 Dicembre 2024 il divieto di transito su via F. MIGLIORI, da viale Della Repubblica all’ingresso dell’Ospedale Civile dell’Annunziata. Il provvedimento si è reso necessario per assicurare maggiore fluidità veicolare e nel contempo garantire migliori condizioni di sicurezza agli utenti della strada e agli addetti ai lavori.