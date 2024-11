Cosenza, lavori nel centro storico: dalle 17 di oggi riapertura al transito di Corso Telesio

- Advertisement -

COSENZA – Dalle 17 di oggi, giovedì 7 novembre, riaprirà alla circolazione il tratto di Corso Telesio che era stato interessato dai lavori del Cis relativi all’intervento per la valorizzazione dei Percorsi e dei Beni Architettonici del Centro Storico.

La riapertura al transito, anticipata rispetto alla data indicata in precedenza, il 16 novembre, in una apposita ordinanza della Polizia Municipale, è stata comunicata dalla stessa Polizia Municipale, in seguito alla positiva conclusione dei lavori che hanno interessato Corso Telesio. In concomitanza con la riapertura di Corso Telesio, viene ripristinata anche tutta la viabilità originaria, compreso il senso unico di marcia sul ponte Galeazzo di Tarsia con direzione da Corso Plebiscito a Corso Telesio.