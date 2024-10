Cosenza, la maggioranza ‘coesa’ promuove Caruso: “tre anni di straordinario lavoro”

COSENZA – “Maggioranza coesa e coalizione di centrosinistra allargata di PD,PSI,M5S,AZIONE,IV, e MOVIMENTO CALABRIA LIBERA si è ritrovata unita e compatta a Palazzo dei Bruzi che ha ribadito pieno sostegno all’azione propulsiva portata avanti a Cosenza dal sindaco Franz Caruso. La riunione tra i consiglieri di maggioranza e le forze politiche di centrosinistra ha fatto registrare, infatti, unione di intenti e piena compattezza su tutti i temi affrontati e discussi”. A scriverlo in una nota i partiti di centrosinistra del Comune di Cosenza che si sono riuniti per ribadire “piena e totale condivisione alla posizione politica portata avanti dal sindaco Franz Caruso con riferimento alla fusione dei Comuni di Cosenza, Castrolibero e Rende. Rispetto a ciò è stata sottolineata la coerenza del sindaco Caruso che non è contrario alla Città Unica, ma che giustamente ritiene che essa non può essere il frutto di una imposizione. Apprezzata, pertanto, l’iniziativa posta in essere a difesa dell’autodeterminazione dei Consigli Comunali, della volontà dei cittadini e, quindi, dei principi di democrazia e libertà.

Promossa a pieni voti l’azione amministrativa portata avanti i questi primi tre anni alla guida di Palazzo dei Bruzi, prendendo atto dello straordinario e determinato lavoro svolto in ogni settore della vita pubblica dell’Ente, a cominciare dalla gestione rigorosa delle finanze pubbliche che ha consentito all’Ente di affrontare in maniera adeguata la situazione di dissesto e debitoria ereditata e che oggi consente, addirittura, la possibilità di promuovere un importante piano assunzionale per rimpinguare le risorse umane in capo al Comune, ridotte ormai all’osso. E’ stata evidenziata, quindi, la straordinaria capacità realizzatrice posta in essere dall’Amministrazione Comunale che ha chiuso ben 11 cantieri con opere terminate ed in fase di inaugurazione, mentre altri 28 cantieri sono aperti per la costruzione di strutture ed infrastrutture di pregio. Un’azione considerata di valore che, soprattutto, sta vedendo protagonisti quartieri popolosi e periferici, da sempre abbandonati a se stessi.

In questo solco, è stato ricordato anche l’approdo dell’Unical nel Centro Storico, sogno inseguito da diversi decenni e da tutti i predecessori di Franz Caruso, con l’istituzione della facoltà di infermieristica. Apprezzamento unanime, dunque, per quanto fatto fino ad oggi, e conferma del valore politico del progetto di governo nato a Cosenza sulla figura di Franz Caruso, tornata ad essere laboratorio politico di spessore, che vede in campo una coalizione ampia e variegata progressista, democratica, riformista e liberale che si contrappone, in Calabria e nel Paese, ad un centrodestra a trazione leghista che frena lo sviluppo e la crescita. La riunione ha, infine, fatto registrare la volontà di tutte le forze politiche presenti a proseguire uniti sulla strada intrapresa al fine di esportare la coalizione allargata che si è costituita a Cosenza, come metodo e modello alternativo alle destre, sia a livello regionale che nazionale.