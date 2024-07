Cosenza: incidente nella notte su viale degli Alimena, scooter finisce a terra

COSENZA – Un incidente stradale si è verificato ieri in tarda serata in centro città, su viale degli Alimena all’altezza dell’incrocio con via Arabia. Un giovane che era a bordo di uno scooter avrebbe perso il controllo finendo contro un’auto, una Fiat Panda. Secondo le prime ricostruzioni un altro mezzo a due ruote gli avrebbe tagliato la strada e il ragazzo è sbandato finendo a terra. Sul posto, oltre alla polizia di Stato è intervenuta un’ambulanza della Misericordia di Cosenza che lo ha prima soccorso e medicato sul posto e poi lo ha trasferito in ospedale all’Annunziata per accertamenti. Il conducente non avrebbe riportato gravi ferite.

