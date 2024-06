Cosenza, il pullman passa e la sbarra si abbassa alla stazione di Casali. Indagini sulla scatola nera

COSENZA – Un pullman è rimasto bloccato questo pomeriggio sotto la sbarra del passaggio a livello della stazione di Cosenza Casali – gestita da Ferrovie della Calabria – sul tronco comune alle linee per Catanzaro. Secondo quanto si apprende, si indaga al momento sulla scatola nera del passaggio a livello. L’ipotesi più accreditata è che il bus potrebbe aver accelerato proprio mentre la sbarra si stava abbassando. Ferrovie della Calabria dichiara di essere già a lavoro per compiere tutti gli accertamenti possibili per capire le cause e le responsabilità in merito all’episodio. Fortunatamente non si sono registrati disagi a persone o cose.

