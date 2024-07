Cosenza, divieto di accesso ai pubblici esercizi: scatta il provvedimento per un 30enne

COSENZA – Nei giorni scorsi è giunta una segnalazione sul NUE che all’interno di un’attività socio-ricreativa, in una nota via principale di questo Centro, era in atto una rissa.

Gli Agenti della Squadra Volante della Questura di Cosenza, prontamente intervenuti, sono riusciti ad indurre il malfattore ad allontanarsi repentinamente dal locale, evitando così che la colluttazione potesse provocare danni ancora più gravi. Un trentenne ha aggredito il gestore dell’esercizio commerciale che lo aveva precedentemente invitato ad allontanarsi, visto il suo comportamento poco consono nei confronti degli astanti.

Gli operatori, dopo aver visionato le immagini del circuito di videosorveglianza, hanno riconosciuto l’aggressore in un soggetto noto a questi Uffici , pluripregiudicato, sottoposto alla misura di prevenzione dell’ Avviso Orale oltre ad essere affidato in prova ai servizi sociali. Gli schiaccianti elementi acquisiti dai poliziotti della Divisione Polizia Anticrimine, hanno consentito al Questore della Provincia di Cosenza dottor Giuseppe Cannizzaro ad emanare il provvedimento della misura di prevenzione del D.AC.UR. (Divieto di accesso alle aree urbane), nel quale è stato imposto al ragazzo di accedere per un periodo di due anni al locale in questione nonché il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dello stesso.