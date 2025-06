Cosenza chiede lo psicologo scolastico stabile: approvata mozione per tutelare la salute mentale degli studenti

- Advertisement -

COSENZA – Il Consiglio Comunale di Cosenza ha approvato una mozione per sollecitare l’istituzione stabile della figura dello psicologo scolastico nel sistema educativo nazionale. A presentarla è stata la consigliera comunale Antonietta Cozza, prima firmataria, che ha evidenziato come il disagio psicologico tra i giovani sia ormai una vera e propria emergenza educativa e sociale. Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, quasi un adolescente su quattro in Italia manifesta sintomi di sofferenza psicologica. Nel 2024, gli accessi ai servizi di salute mentale per giovani e adolescenti sono aumentati del 30%, mentre all’Università della Calabria cresce la richiesta di supporto tra gli studenti.

Cozza ha sottolineato che, mentre alcune regioni – come la Calabria – si stanno muovendo con progetti pilota per introdurre lo psicologo nelle scuole, manca ancora una normativa nazionale capace di garantire equità e continuità. La mozione approvata impegna il Consiglio a:

– Sollecitare Governo e Parlamento per l’approvazione del Ddl sulla salute mentale con l’introduzione dello psicologo scolastico;

– Promuovere campagne di sensibilizzazione sul benessere psicologico tra studenti e famiglie;

– Avviare progetti sperimentali in collaborazione con ASP, istituzioni scolastiche e l’Ordine degli Psicologi della Calabria.

Più supporto a scuola: psicologo, arte terapeuta ed educatore

Su proposta dei consiglieri Alessandra Bresciani e Aldo Trecroci, la mozione è stata ampliata per includere anche l’inserimento delle figure dell’arte terapeuta e dell’educatore pedagogista nelle scuole. Professionisti con ruoli distinti ma complementari, che possono lavorare in sinergia con lo psicologo per supportare studenti e docenti. “Dietro ogni banco c’è una storia, una fragilità che spesso nessuno vede”, ha detto Cozza concludendo il suo intervento. “Lo psicologo scolastico non è un lusso, ma un atto d’amore. Una presenza silenziosa ma fondamentale”.

Consiglieri uniti: “È tempo di agire”

Durante il dibattito, diversi consiglieri hanno ribadito la necessità di investire nella salute mentale: Ivana Lucanto ha definito la proposta “urgente e necessaria” per affrontare sfide come ansia, cyberbullismo e isolamento sociale; Giuseppe Ciacco ha condiviso un ricordo personale, sottolineando come lo psicologo possa essere un “presidio sociale” per studenti, docenti e famiglie; Aldo Trecroci ha ricordato il successo della figura dello psicologo introdotta durante il periodo Covid, oggi da rendere strutturale; Giuseppe D’Ippolito ha proposto di inviare ufficialmente il testo della mozione al Parlamento.

Un appello al Governo

Cosenza si unisce così al crescente fronte di realtà istituzionali che chiedono al Governo di rendere lo psicologo scolastico una presenza stabile e diffusa in tutte le scuole italiane. Perché il benessere mentale non è un privilegio, ma un diritto.