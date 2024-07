Cosenza, beccato con oltre 8 chili di droga in casa: arrestato 38enne

COSENZA – I carabinieri di Cosenza hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 38enne pregiudicato del posto, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I militari hanno rinvenuto, abilmente nascosta all’interno della propria abitazione, nel centro storico di Cosenza, circa 8 chili di marijuana (suddivisi in 15 involucri di plastica termosaldati) e circa 80 grammi di hashish (suddivisi in 2 involucri di plastica termosaldati), e un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Cosenza, è

stato associato presso la casa circondariale di Cosenza.

