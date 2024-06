Cosenza: al via il processo per Lean, il pitbull abbandonato e morto tra atroci sofferenze

l’udienza presso il Tribunale di Cosenza per il Processo Lean “pit bull abbandonato nella notte del 10 agosto 2020, legato dal suo proprietario con il suo stesso guinzaglio al cancello della villetta di via Scipione Valentini a Cosenza e morto tra atroci sofferenza dopo 16 ore di agonia per complicazioni legate al parto“. A scriverlo sulla sua pagina social il legale Mariella Cipparrone ascoltata anche come teste in qualità di rappresentante dell’associazione animalista Gli Invisibili dei canili rifugio Cosenza ODV. COSENZA – Al via ogginella notte del 10 agosto 2020, legato dal suo proprietario con il suo stesso guinzaglio al cancello della villetta di via Scipione Valentini a Cosenza e“. A scriverlo sulla sua pagina social il legale Mariella Cipparrone ascoltata anche come teste in qualità di rappresentante dell’associazione animalista

“Il sovrintendente capo della polizia di Stato, che insieme ai suoi colleghi ha condotto dall’inizio le indagini, ha risposto con precisione, convinzione, determinazione e senza alcuna esitazione a tutte le domande del pm, mie e dell’altro Collega, difensore di Fare Ambiente e anche a quelle del difensore dell’imputato” – , prosegue Mariella Cipparrone “evidenziando, senza mezzi termini, le responsabilità dello stesso senza se e senza ma.

Prossima udienza: 06 dicembre 2024 per escutere altri testi, 1 volontaria e 2 cittadini con alto senso del dovere che possono riferire sui fatti di causa. La collaborazione di tutte le persone di buona volontà – conclude Cipparrone – può essere determinante per perseguire questi barbari delitti e per arrivare ad una condanna. In memoria di Lea”.