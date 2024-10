“Corti Cosenza” verso la conclusione: 5 eventi che celebrano grandi artisti del territorio

COSENZA – Si avvia alla conclusione la decima edizione di Corti Cosenza. Si parte domani, giovedì 31 ottobre alle ore 16.30 nella Sala Ejzenstejn della Casa delle culture, si terrà la masterclass “La forma canzone. L’interpretazione dei testi” con il sassofonista Eric Daniel, Salvatore Cauteruccio, Sasà Calabrese e gli allievi dell’Accademia musicale “Caccini”, diretti dal maestro Francesco Metallo. Segue, alle 20.30, Friends con Eric Daniel (sassofono), Salvatore Cauteruccio (fisarmonica) e Sasà Calabrese (basso elettrico, chitarra).

Il 17 novembre, sempre alle ore 18 Sala Ejzenstejn della Casa delle culture di Cosenza, si terrà il concerto del Trio Italico ensemble con i violini di A. Micieli, A. De Paoli, P. Allegretti; al piano: A. Bauleo.

Il 20 dicembre, alle ore 20.30, ci si sposta al Teatro Aroldo Tieri (già Cinema Italia) per il concerto della Calabria Orchestra diretta dal maestro Checco Pallone. Il calendario degli eventi della decima edizione di Corti Cosenza si chiuderà in Casa delle culture il 21 dicembre, alle 18 in Sala Gullo, con Trafitto da un raggio di sole della compagnia Create danza con le coreografie di Filippo Salabile.

«Chiudiamo con cinque grandi eventi questa decima edizione di Corti Cosenza – dice Vera Segreti – e stiamo già partendo per l’undicesima. Cinque eventi che celebrano grandi artisti del nostro territorio ma che vedono anche una presenza internazionale, quella del sassofonista Eric Daniel che permetterà agli studenti della “Caccini” di ampliare i propri orizzonti e le proprie competenze. Aspettiamo, come sempre, tanti giovani ai nostri appuntamenti e i cittadini incuriositi dalle nostre iniziative».