Corti Cosenza, premiati gli studenti dei laboratori di scrittura creativa e cortometraggi

COSENZA – In una sala gremita sono stati premiati, per la scrittura creativa, primo classificato ex aequo Antonio Rovito del liceo B. Telesio con il racconto “Perché non posso volare” e Francesco Eugenio Cozza, sempre del liceo B. Telesio, con il racconto “Serafino, disperso in mare”. Secondo classificato Federico D’Andrea dell’ Iti Monaco con il racconto “Il viaggio della coscienza: dialogo con un topo elegante”; terzo classificato ex aequo Emanuele Pasquale Levato del Valentini- Majorana con il racconto “Il distruttore di sogni” e Sofia Marino del liceo G. B. Scorza con il racconto “Tra note e ossessioni”. Premio della critica a Isabella Farina del liceo B. Telesio con il racconto “Ricomincio da te”.

Per i cortometraggi sono stati premiati: “Escape” delle classi 2° e 4° C del liceo B. Telesio; “L’immortalità dell’arte” del liceo scientifico E. Fermi e “La bellezza profuma di libertà” dell’Iti Monaco.

Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato, in rappresentanza del Comune di Cosenza, il consigliere comunale delegato ad Agenda urbana e al centro storico Francesco Alimena e la collega Antonietta Cozza, delegata alla Cultura.

«Con la premiazione degli alunni che hanno partecipato ai nostri laboratori – dice la direttrice artistica di Corti Cosenza Vera Segreti, presidente della cooperativa Teatro in note che organizza la rassegna – concludiamo questa decima edizione per noi molto importante. I ragazzi e le ragazze, ancora una volta, ci hanno dimostrato che basta stimolarli per conoscere il loro grande estro creativo. Da dieci anni con Corti Cosenza entriamo nelle scuole della provincia per parlare a studentesse e studenti e aiutarli a trovare la strada migliore per esprimere la loro arte. Lo abbiamo fatto anche in questa decima edizione che aveva per tema “L’arte e la musica tra bellezza e creatività”».

«Vorrei ringraziare gli esperti – ha concluso Vera Segreti – che ci hanno aiutato in questa edizione: il dottore Gaetano Marchese che ha incontrato gli studenti sul tema proposto, la giornalista Rosalba Baldino che ha curato la sezione di scrittura creativa in qualità di esperta, il regista e produttore cinematografico Pierluigi Sposato che ha curato la sezione cortometraggi, il presidente della Commissione per i cortometraggi Lorenzo Adorisio, i componenti della Commissione per gli elaborati di scrittura creativa, prof.ssa Luigina Guarasci e dott.ssa Mariangela Chiarello».