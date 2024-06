Concorso Nazionale di Poesia “Città di Poggiomarino”, successo per il liceo Telesio di Cosenza

COSENZA – Pietro Vencia – IV B Bio – 1° classificato al 32° Concorso Nazionale di Poesia “Città di Poggiomarino”, segnalazione con targa e diploma a Gabriele Garofalo IV E ordinamento. Lo storico Liceo classico di Cosenza continua a portare per l’Italia il suo nome e i suoi valori attraverso studenti che per stile ed impegno ben li rappresentano. Flavio Nimpo, docente referente per la funzione strumentale relativa ai concorsi a nome della scuola tutta ha fatto pervenire al Concorso Nazionale i ringraziamenti e la riconoscenza per la squisita cortesia riservata al liceo Telesio che ogni anno partecipa a questo ed altri prestigiosi appuntamenti, occasione di crescita per gli studenti e di visibilità per l’Istituto di cui rappresentano ottimamente i valori.

Alessandro Incerto, uno degli attori più interessanti della scena italiana ha presieduto la giuria di questa XXXII edizione e definito un capolavoro lo scritto di Vencia, interpretandolo con grande maestria. “Ci siamo emozionati e resi conto subito – ha detto – di essere davanti a qualcosa di forte ed empatico, complesso e difficile da leggere e da far rivivere”.

Le poesie premiate negli ultimi 5 anni faranno parte del volume che sarà pubblicato per il trentacinquennale.

“Consensi e riconoscimenti, attestazioni di stima e i giudizi lodevoli da parte di presidenti di enti e associazioni, non fanno che confermare – ha dichiarato il dirigente del Telesio, Ing. Domenico De Luca – la qualità del lavoro di coaching che i docenti svolgono nelle classi e soprattutto la maturità di pensiero accompagnata da qualità interiori dei nostri alunni che nei loro componimenti esprimono meraviglia e bellezza!”.

“Spesso è accaduto – fa eco il professore Nimpo – di essere stato contattato dai referenti di concorsi di poesia e di narrativa, i quali hanno richiesto espressamente la partecipazione dei nostri alunni, dal momento che, a livello regionale e nazionale, è stata notata la loro vena ispiratrice, il loro tratto stilistico, la cura della forma e la valenza del contenuto, ovviamente tutto questo è stato condiviso, quale fonte di gioia e stimolo, con i discenti e con i colleghi e gli addetti alla segreteria che hanno sempre mostrato collaborazione e grande disponibilità”.

La fama che precede la scuola viene ancora una volta certificata e validata dall’esterno su importanti banchi di prova, come attestano i seguenti traguardi recenti: secondo e terzo posto al Premio Nazionale di Poesia “Calliope”; primo premio al Concorso Internazionale di Poesia Isabella Morra; Finale al XIII Concorso Artistico Nazionale – Premio Fondazione Celommi; premio Speciale per la creatività di Confartigianato Napoli al Concorso Letterario “Mille Parole per una Foto”, Napoli; primo Premio assoluto al Concorso Letterario Donne per la salute; premiazione al Concorso storico letterario di Teano; primo posto al Concorso Nazionale sul Manifesto di Ventotene; primo posto ad honorem un Terzo posto e il Premio della critica al Premio Letterario “Michele Famiglietti”; primo posto e una menzione speciale al Premio di Poesia europeo Società Dante Alighieri; menzione speciale e pubblicazione Premio Internazionale di scrittura creativa “Piccola Giorgia Russo”; terzo posto al Concorso Artistico Nazionale “Pasquale Celommi 2024” in collaborazione con l’Università degli Studi di Teramo ed il patrocinio del Ministero della Cultura e l’Accademia della Crusca; primo e secondo posto al Concorso Letterario di Poesia “Giusy Santonocito”; intero podio al Premio Letterario Internazionale “L’anfora di Calliope” VII Edizione; secondo e terzo posto Concorso di racconti “Ve lo racconto io il mito” nell’ambito della Giornata mondiale della lingua e cultura ellenica 2024 a Roma; terzo posto al Concorso “Lectio perennis” dell’Associazione “Amici del Liceo Classico San Nilo di Rossano”; primo e secondo posto al Premio A.I.Par.C-AICI 2024; primo e secondo posto al Concorso Nazionale di Poesia “Franco Loria” Città di Crotone 2024 XXI Ed.; primo e secondo posto più segnalazioni di merito al Premio di Poesia “Calliope” indetto da Galarte XXVI Ed.; targa e menzione di merito al Concorso dell’Associazione Culturale “G. Logoteta” XVIII Borsa di studio “G. Logoteta”; intero podio al XXX Premio Nazionale di poesia “Tra Secchia e Panaro” 2024 indetto dall’Associazione Culturale “La Fonte d’Ippocrene”; intero podio al Concorso di scrittura creativa dedicato al Prof. Luca Serianni, indetto dal Comitato Dante Alighieri di Cosenza; primo premio al Certamen Nazionale Cardarelliano VIII Edizione; primo classificato l “Certamen Latinum Citrariense” IX Ed.; primo posto exquo e premio critica a Corti Cosenza promosso dalla cooperativa “Teatro in note”.