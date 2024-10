Commemorazione defunti a Cosenza: corse bus aggiuntive per raggiungere il Cimitero

COSENZA – Amaco, società trasporto pubblico locale di Cosenza, avvisa l’utenza “che nei giorni 31 ottobre e 1 – 2 novembre 2024, in occasione della commemorazione dei Defunti, il servizio della linea 56 P.zza G. Mancini – Cimitero verrà potenziato con l’impiego di ulteriori autobus rispetto a quelli previsti nel programma ordinario, il servizio avrà inizio alle ore 8:00 e fine alle ore 17:05 (ultima partenza dal Cimitero). Per agevolare l’uso del mezzo pubblico tutte le corse, prima di ripartire per P.zza Mancini, sosteranno tre minuti alla fermata situata nei pressi dell’ingresso monumentale del Cimitero di Colle Mussano. L’acquisto dei biglietti potrà essere effettuato presso la rivendita AMACO S.p.a. di P.zza G. Mancini. Gli orari sono disponibili sul sito www.amaco.it“.

