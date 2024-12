Città unica, no definitivo? Loizzo: “L’idea rimane valida ma serve pacificazione sociale”

- Advertisement -

COSENZA – “L’idea della grande area urbana di Cosenza rimane valida e aperta a soluzioni legislative di vario livello ma dopo il referendum c’è bisogno di una pacificazione sociale”. Lo afferma l’on. Simona Loizzo, deputato. Mi pare che anche il Pd ritenga valida l’idea- dice Loizzo- che, in ogni caso, va rimodulata con la partecipazione dei sindaci, delle associazioni, e di tutti gli attori sociali. Penso che intorno alla ricchezza dell’Unical si debba pensare seriamente all’area sud, iniziando da quel centro storico che è un patrimonio di cultura che appartiene non solo a Cosenza. In questo senso dobbiamo favorire iniziative che partano dal concetto che gli investimenti debbano essere funzionali a tutti i comuni contermini. Il referendum era una competizione e nelle competizioni ci si divide – conclude Loizzo – ma subito dopo si lavora insieme nell’interesse esclusivo del territorio, a prescindere dai colori politici.