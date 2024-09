Bagno di folla per Rose Villain al concerto finale della 59^ edizione del Settembre Rendese – FOTO

RENDE – Chiusura col botto per il festival più longevo della Regione Calabria, organizzato dal Comune di Rende con la direzione artistica di Alfredo De Luca e realizzato con il cofinanziamento della Regione Calabria. Rose Villain, ieri sul palco di Via Rossini, ereditato dal suo amico Geolier lo scorso anno, ha regalato al pubblico un live che ha ripercorso la carriera discografica della cantautrice e rapper italiana, inclusi i suoi ultimi successi “Click Boom” e “Come un Tuono”. Pubblico proveniente anche dai confini della Calabria per assistere al suo concerto, che rientra nel tour Estivo “Radio Sakura”. Rose Villain ha ricevuto anche il premio del Settembre Rendese come miglior tour estivo 2024 dalle mani del direttore artistico Alfredo De Luca. Un Settembre Rendese che non delude mai, anche l’edizione 2024 da record, mantenendo il percorso itinerante della città con iniziative culturali e spettacoli dal vivo.

Infine De Luca ha concluso: “Il Settembre Rendese è sempre un appuntamento atteso, soprattutto appena finiscono ferie e vacanze. È come un punto di riferimento post vacanza, difatti le aspettative sono sempre alte. Quest’anno grande numero di partecipazioni suddivise in tutte le serate e non solo in una singola, partendo da Giusy Ferreri e Dirotta su Cuba, fino ad arrivare al live Internazionale di Montelier e quello di ieri sera a Via Rossini con Rose Villain. Un grosso regalo per la città assistere a questi spettacoli dal vivo gratuitamente, in molte regioni, live di questa tipologia, sono a pagamento. Da anni abbiamo creato precedenti per portare le migliori produzioni e gli artisti del momento all’interno del festival. Grazie a tutto il pubblico e grazie al Comune di Rende che ogni anno impegna tutte le forze affinché la tradizione del festival più longevo della nostra regione rimanga”.

Appuntamento dunque alla prossima edizione del Settembre Rendese, pronto a festeggiare le proprie edizioni con il numero 60.