Attesa per l’arrivo del sacro mantello di San Francesco di Paola a Castrolibero e Cosenza

CASTROLIBERO (CS) – Sabato 13 luglio 2024, alle ore 18:30, la teca contenete il “Sacro Mantello di San Francesco di Paola”, scortata dalla Polizia di Stato, giungerà presso la Chiesa di “San Francesco di Paola” situata in Contrada Santa Lucia del Comune di Castrolibero, dove resterà esposta ai fedeli. Intorno alle ore 24.00 circa, la teca verrà scortata presso gli Uffici della Questura di Cosenza, dove permarrà per l’intera notte.

Tale evento è da considerarsi di grande rilievo in quanto la figura di San Francesco di Paola, proclamato “Patrono della Regione Calabria”, è amata e venerata in tutto il mondo. Il “Sacro Mantello”, racchiuso in una teca d’argento e vetro, venne utilizzato dal Santo come naviglio per attraversare lo Stretto di Messina da un piccolo porto della Città di Reggio Calabria, poichè deciso a raggiungere la Sicilia per visitare alcuni conventi appartenenti all’Ordine dei Minimi. La Sacra reliquia verrà accolta dal Cappellano della Polizia di Stato Mons. Pier Maria Del Vecchio, per poi dare inizio all’ostensione della stessa. Nella mattinata del giorno seguente, dopo un momento di preghiera alla presenza di Mons. Giovanni Checchinato, Arcivescovo Metropolita della Diocesi Cosenza-Bisignano, la sacra reliquia lascerà la Questura alla volta della Chiesa di “San Francesco di Paola in Castrolibero, ove proseguiranno le celebrazioni civile e religiose.