Amaco avvisa: “sciopero generale per l’intera giornata di venerdì 29 novembre”

COSENZA – Amaco (Azienda per la mobilità nell’area cosentina) informa l’utenza che per venerdì 29 novembre 2024 è stato proclamato uno sciopero generale per l’intera giornata di lavoro per tutti i settori pubblici e privati a cui hanno dato comunicazione di adesione anche le Federazioni nazionali e le segreterie regionali delle OO.SS. Filt Cgil e Uil Trasporti.

Pertanto potrebbero verificarsi dei disagi per effetto della soppressione di corse del servizio urbano in proporzione all’entità di adesione del personale di guida allo sciopero ad oggi non quantificabile. Il servizio, comunque, sarà garantito nelle seguenti fasce orarie: mattina 5.00-8.00; sera 18.00-21.00.