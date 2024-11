All’Unical la presentazione del libro di Sara Doris: “Ennio, mio padre”

- Advertisement -

RENDE – Un evento molto seguito quello di ieri promosso all’Unical, che è stato anche l’occasione per ascoltare direttamente da Sara Doris, Vice Presidente di Banca Mediolanum e Presidente di Fondazione “Ennio Doris”, il racconto della grande avventura umana di suo padre fondatore di Banca Mediolanum. Un ritratto intimo e affettuoso di figlia che fa emergere quei valori di granito che lo hanno accompagnato nella sfera pubblica così come in quella privata.

Il senso profondo della famiglia e delle relazioni umane lo ha guidato dall’infanzia povera e felice nel paesino veneto di Tombolo fino a un modello di business fondato sul rispetto della persona, e proprio per questo vincente. Tutto questo a pochi giorni dal terzo anniversario della morte di Ennio Doris, scomparso il 24 novembre del 2021.

Tutti i proventi del libro “Ennio, Mio Padre” sono destinati a Fondazione Ennio Doris istituita nel 2022 con lo scopo di sostenere e agevolare il percorso formativo di studenti meritevoli provenienti da contesti socioculturali non favorevoli.