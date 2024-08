Agenda urbana, assegnati oltre 21 milioni all’area di Cosenza-Rende

COSENZA – Si dice soddisfatto il sindaco di Cosenza, Franz Caruso per la sottoscrizione della Convenzione quadro per la nuova Agenda Urbana. La quota assegnata all’area urbana di Cosenza-Rende ammonta a 21 milioni 611 mila 306, 67 euro. Questo importo potrà essere ulteriormente incrementato con le risorse della quota variabile previste per i comuni più virtuosi.

«Con la nuova Agenda Urbana – ha sottolineato Franz Caruso – daremo corso a ulteriori interventi che saranno delineati nell’immediato, in fase di elaborazione di una nuova strategia progettuale che prenderà le mosse da quella già attuata e realizzata. Grazie all’enorme lavoro svolto per realizzare e rendicontare Agenda Urbana 2014-2020 oggi – ha commentato ancora il primo cittadino – possiamo raccogliere i risultati che si stanno dispiegando in questo momento e cioè: la realizzazione di 11 opere pubbliche, nelle quali è da ricomprendere la riapertura di tre poli culturali importanti come la Casa delle Culture, il Teatro “Aroldo Tieri” e l’Oratorio di San Gaetano, la ristrutturazione di due grandi palazzi nel centro storico, come Palazzo Marini Serra e Santa Lucia, destinati a social housing, il finanziamento di 12 imprese nel centro storico e di 19 associazioni del terzo settore in tutta la città.

«Siamo pronti per scrivere la nuova strategia di Agenda Urbana – ha sottolineato dal canto suo il consigliere delegato Francesco Alimena – abbiamo sei mesi di tempo per farlo. Gli interventi dovranno riflettere le linee della strategia precedente, ma al contempo potranno contenere diverse novità, sia per quanto riguarda le opere pubbliche, sia per gli aiuti ai privati. Utilizzeremo il tempo a nostra disposizione, per elaborare, in stretta collaborazione con il Comune di Rende, una strategia in coprogettazione con tutti gli stakeholders, in primis con i beneficiari della precedente Agenda Urbana, sì da migliorarne l’impatto sul territorio della città e dell’area urbana».