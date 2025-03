A Rende il seminario dei Carabinieri Forestale sulla Giornata mondiale delle Foreste

RENDE – “In Calabria, così come nel resto del Paese, i Carabinieri Forestale, sono impegnati quotidianamente nella tutela del territorio, ed operano su tutti i fronti per quel che riguarda i reati ambientali ed ovviamente in modo particolare sulla tutela dei boschi per la storica vocazione che proviene dal Corpo Forestale dello Stato, ed in stretta sinergia con gli altri reparti dell’Arma dei Carabinieri.

E qui in Calabria viene profuso un sforzo maggiore, per preservare l’alto pregio delle foreste calabresi, una ricchezza immensa che si estende dal Pollino fino all’Aspromonte, passando dall’Altopiano Silano, con un pregio naturalistico che impone una difesa preventiva e purtroppo quando serve anche repressiva”. Lo ha dichiarato il comandante regionale della Calabria dei carabinieri “Forestale”, il colonnello Giovanni Misceo , in occasione della Giornata mondiale delle Foreste che si è svolta a Rende. Un seminario informativo e di sensibilizzazione a questa tematica pressoché attuale che ha visto la partecipazione di numerose scolaresche