A Rende apre il negozio di scarpe più grande d’Italia con una superficie di 1.500 mq

RENDE (CS) – DEICHMANN, il più grande rivenditore di scarpe in Europa, inaugura un nuovo store presso il Centro Commerciale Metropolis di Rende (Cosenza). Oggi, giovedì 20 giugno è il giorno dell’opening della nuova filiale che, con una superficie di 1.500 mq, diventa la più grande d’Italia e una delle più grandi d’Europa.

Lo store consolida la presenza del brand in Calabria, aggiungendosi ai 3 punti vendita già aperti nella regione e creando 14 nuovi posti di lavoro. DEICHMANN conferma quindi l’interesse a proseguire la propria espansione sul territorio, grazie agli ottimi risultati conseguiti da una già consolidata rete vendita nazionale che conta 124 store monomarca.

Nel negozio i clienti trovano una gamma completa di modelli di scarpe in un ambiente luminoso, accogliente e dal design contemporaneo, per una shopping experience semplice e adatta a tutte le esigenze. Ampie e fornite sono sia le aree uomo sia le aree donna, così come il reparto bambini che ospita al suo interno il Kids Cube, colorata struttura progettata per il gioco.

Presente in Italia dal 2008, in DEICHMANN è possibile acquistare una vasta collezione di scarpe di qualità a prezzi convenienti per tutta la famiglia. Ampia è inoltre la selezione di accessori e abbigliamento, così come l’assortimento di prodotti per la cura delle scarpe e il sollievo del piede.

Nei propri negozi e online, DEICHMANN segue sempre i trend stagionali più attuali. Oltre ai marchi proprietari, la collezione di scarpe presenta infatti una grande varietà di sneaker vendute su licenze di marchi top brand,tra cui adidas, Nike, Puma, FILA e Skechers.

Il nuovo store di Rende è aperto dal lunedì al sabato dalle 9:30 alle 20:30 e la domenica dalle 10:00 alle 20:30.