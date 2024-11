A Montalto il convegno per dire No alla violenza contro le donne: “Ti amo… da morire!”

- Advertisement -

MONTALTO UFFUGO – Femminicidi, violenza contro le donne, parità di genere. Saranno i temi discussi all’interno del convegno, dal titolo “Ti amo… da morire!”, in programma per domani, 28 novembre, alle ore 9:30, presso la sala ricevimenti Queen Mary, a Montalto Uffugo. L’iniziativa è organizzata in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, dal Comune di Montalto Uffugo in sinergia con altri Comuni dell’hinterland cosentino.

Tante saranno le presenze importanti, oltre le scuole, tra cui anche quella della Polizia di Stato con il progetto “Camper“. Relazioneranno, infatti, oltre ai saluti istituzionali da parte del sindaco di Montalto Uffugo, Biagio Faragalli, e della consigliera comunale, delegata al Welfare, vincenzina Calomino, il criminalista, Luca Chianelli, Matilde Spadafora Lanzino, presidente “Fondazione “Roberta Lanzino, Carmine Federico, presidente “Promidea”, Marietta De Rango, Commissione Pari Opportunità UNCC, Paola Ambrosio, presidente Cif Cosenza. Ed ancora, il convegno sarà impreziosito dagli interventi della psicologa Maria Espostito, da Marina Lento, delegata Cif Montalto e da Francesca Mirabelli, docente ed editore di “Montalto Uffuco News”.

Ci sarà anche la partecipazione straordinaria di Davide Carpino «Questo appuntamento è un momento di sensibilizzazione fondamentale che si ricollega alla data simbolica del 25 novembre – spiega Vincenzina Calomino – l’obiettivo di eventi come questo è duplice: da un lato, dare voce alle vittime di violenza, dall’altro, educare la comunità sull’importanza di prevenire e contrastare ogni forma di abuso, fisico o psicologico, che purtroppo è ancora molto diffuso a livello globale. Gli ultimi dati mostrano, infatti, che una donna su tre ha subito almeno una forma di violenza durante la propria vita, e ciò rende essenziale rafforzare il supporto alle vittime e promuovere la parità di genere. Il convegno ‘Ti amo… da morire!’ rappresenta un’occasione preziosa per riflettere su un tema di vitale importanza. La violenza – conclude la delegata al Welfare – contro le donne è una piaga che colpisce tante, troppe persone nel silenzio. Insieme, con la forza della consapevolezza e della solidarietà, possiamo costruire una società in cui ogni donna si senta al sicuro e rispettata».