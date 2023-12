Unical, Athena-RèF convoca la stampa: dalle barriere architettoniche alla rimozione del pro rettore

RENDE – Dopo le numerose sollecitazioni Athena-RèF, longevo movimento studentesco all’Università della Calabria, ha deciso di rivolgersi ai giornalisti per discutere di “questioni urgenti che affliggono il campus”. L’appuntamento è in programma per domani pomeriggio, alle 16.00. “In questa conferenza, metteremo in luce questioni cruciali e discuteremo azioni decisive – scrive Athena-RèF – che riguardano la nostra comunità universitaria. I temi principali includono:

• La richiesta di rimozione del Pro-Rettore con delega al Centro Residenziale per documentate inadempienze: Una questione che tocca vertici e fondamenta della gestione universitaria e solleva interrogativi sull’efficacia della gestione di questo delicato ambito nel nostro Ateneo.

• L’emergenza Barriere Architettoniche: Una sfida in crescita che limita l’accessibilità e l’inclusione nel campus, richiedendo un’azione immediata.

• L’avvenuta segnalazione al Ministero riguardo le prassi con le Associazioni Studentesche: Rivelazioni cruciali che potrebbero riscrivere le norme di interazione tra l’università e le sue associazioni studentesche, oltre a evidenziare una gestione ingerente e poco democratica.

• Le possibili Illegittimità Amministrative: Quesiti e preoccupazioni riguardanti pratiche amministrative che potrebbero non essere conformi ai regolamenti vigenti.

L’obiettivo dell’incontro con i giornalisti è quello di portare all’attenzione pubblica tali argomentazioni e stimolare un dialogo costruttivo.