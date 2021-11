COSENZA – Il Consiglio comunale, presieduto da Giuseppe Mazzuca, ha approvato, all’unanimità, la composizione delle Commissioni consiliari permanenti, ai sensi dell’art.25 dello Statuto e dell’art.10 del Regolamento del Consiglio comunale e delle stesse commissioni. Nel corso della seduta, il Presidente Mazzuca ha dato lettura anche della composizione dei gruppi consiliari e dei capigruppo. Quindi si è passati a discutere dell’ordine del giorno per il sostegno alla causa per la liberazione di Patrick Zaki, il giovane ricercatore e attivista egiziano, trasferitosi dal settembre del 2019 in Italia per frequentare un Master di Studi di genere all’Università di Bologna, ed arrestato in Egitto, nella notte tra il 6 e il 7 febbraio 2020, con l’accusa del governo egiziano di diffusione di notizie false e di attentare alla sicurezza nazionale,.

Questa la composizione delle commissioni consiliari permanenti approvata all’unanimità dal Consiglio comunale:

Commissione di garanzia e controllo

(Art. 14 del Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari permanenti)

MAGGIORANZA (60%)

Cognome e nome dei componenti designati Gruppo consiliare di appartenenza 1 Tinto Gianfranco PARTITO DEMOCRATICO 2 Sacco Vincenzo Francesco FRANZ CARUSO SINDACO 3 Savastano Caterina FRANZ CARUSO SINDACO 4 Frammartino Domenico FRANZ CARUSO SINDACO 5 Mascaro Assunta PARTITO DEMOCRATICO 6 Graziadio Francesco PARTITO DEMOCRATICO

MINORANZA (40%)

Cognome e nome dei componenti designati Gruppo consiliare di appartenenza 1 Caruso Francesco GRUPPO MISTO 2 D’ippolito Giuseppe FRATELLI D’ITALIA 3 Dodaro Alfredo VISIONE OCCHIUTO PER CARUSO CONTINUITÀ 4 Luberto Francesco BIANCA RENDE SINDACO

Commissione consiliare permanente

Area funzionale di attività :

Bilancio – Patrimonio – Tributi

MAGGIORANZA (60%)

Cognome e nome dei componenti designati Gruppo consiliare di appartenenza 1 Tinto Gianfranco PARTITO DEMOCRATICO 2 Cozza Antonietta FRANZ CARUSO SINDACO 3 Ciacco Giuseppe FRANZ CARUSO SINDACO 4 Frammartino Domenico FRANZ CARUSO SINDACO 5 Golluscio Andrea PARTITO SOCIALISTA ITALIANO 6 De Paola Concetta PARTITO DEMOCRATICO

MINORANZA (40%)

Cognome e nome dei componenti designati Gruppo consiliare di appartenenza 1 Caruso Francesco GRUPPO MISTO 2 D’ippolito Giuseppe FRATELLI D’ITALIA 3 Luberto Francesco BIANCA RENDE SINDACO 4 Lucanto Ivana FRATELLI D’ITALIA

Commissione consiliare permanente

Area funzionale di attività :

Ambiente – Manutenzione – Polizia Municipale – Centro storico

MAGGIORANZA (60%)

Cognome e nome dei componenti designati Gruppo consiliare di appartenenza 1 D’antonio Massimiliano PARTITO DEMOCRATICO 2 Ciacco Giuseppe FRANZ CARUSO SINDACO 3 Golluscio Andrea PARTITO SOCIALISTA ITALIANO 4 Mascaro Assunta PARTITO DEMOCRATICO 5 Trecroci Aldo PARTITO DEMOCRATICO 6 Costanzo Antonello PARTITO SOCIALISTA ITALIANO

MINORANZA (40%)

Cognome e nome dei componenti designati Gruppo consiliare di appartenenza 1 Caruso Francesco GRUPPO MISTO 2 D’ippolito Giuseppe FRATELLI D’ITALIA 3 Dodaro Alfredo VISIONE OCCHIUTO PER CARUSO CONTINUITÀ 4 Lucanto Ivana FRATELLI D’ITALIA

Commissione consiliare permanente

Area funzionale di attività :

Lavori Pubblici – Trasporti – Risorse Umane

MAGGIORANZA (60%)

Cognome e nome dei componenti designati Gruppo consiliare di appartenenza 1 De Paola Concetta PARTITO DEMOCRATICO 2 Savastano Caterina FRANZ CARUSO SINDACO 3 Bresciani Alessandra FRANZ CARUSO SINDACO 4 Trecroci Aldo PARTITO DEMOCRATICO 5 Costanzo Antonello PARTITO SOCIALISTA ITALIANO 6 D’antonio Massimiliano PARTITO DEMOCRATICO

MINORANZA (40%)

Cognome e nome dei componenti designati Gruppo consiliare di appartenenza 1 Caruso Francesco GRUPPO MISTO 2 D’Ippolito Giuseppe FRATELLI D’ITALIA 3 Luberto Francesco BIANCA RENDE SINDACO 4 Lucanto Ivana FRATELLI D’ITALIA

Commissione consiliare permanente

Area funzionale di attività :

Pubblica Istruzione – Protezione Civile – Attività istituzionali – legalità – PUC – Asili Nido

MAGGIORANZA (60%)

Cognome e nome dei componenti designati Gruppo consiliare di appartenenza 1 Penna Chiara FRANZ CARUSO SINDACO 2 Cozza Antonietta FRANZ CARUSO SINDACO 3 Turco Francesco FRANZ CARUSO SINDACO 4 Frammartino Domenico FRANZ CARUSO SINDACO 5 Mascaro Assunta PARTITO DEMOCRATICO 6 Graziadio Francesco PARTITO DEMOCRATICO

MINORANZA (40%)

Cognome e nome dei componenti designati Gruppo consiliare di appartenenza 1 Caruso Francesco GRUPPO MISTO 2 D’ippolito Giuseppe FRATELLI D’ITALIA 3 Dodaro Alfredo VISIONE OCCHIUTO PER CARUSO CONTINUITÀ 4 Lucanto Ivana FRATELLI D’ITALIA

Commissione consiliare permanente

Area funzionale di attività :

Urbanistica – Edilizia Privata

MAGGIORANZA (60%)

Cognome e nome dei componenti designati Gruppo consiliare di appartenenza 1 Turco Francesco FRANZ CARUSO SINDACO 2 Savastano Caterina FRANZ CARUSO SINDACO 3 Penna Chiara FRANZ CARUSO SINDACO 4 Costanzo Antonello PARTITO SOCIALISTA ITALIANO 5 De Paola Concetta PARTITO DEMOCRATICO 6 Trecroci Aldo PARTITO DEMOCRATICO

MINORANZA (40%)

Cognome e nome dei componenti designati Gruppo consiliare di appartenenza 1 Caruso Francesco GRUPPO MISTO 2 Dodaro Alfredo VISIONE OCCHIUTO PER CARUSO CONTINUITÀ 3 Luberto Francesco BIANCA RENDE SINDACO 4 Lucanto Ivana FRATELLI D’ITALIA

Commissione consiliare permanente

Area funzionale di attività :

Attività economiche e produttive – Commercio – artigianato – Lavoro

MAGGIORANZA (60%)

Cognome e nome dei componenti designati Gruppo consiliare di appartenenza 1 Mascaro Assunta PARTITO DEMOCRATICO 2 Bresciani Alessandra FRANZ CARUSO SINDACO 3 Golluscio Andrea PARTITO SOCIALISTA ITALIANO 4 Cozza Antonietta FRANZ CARUSO SINDACO 5 Tinto Gianfranco PARTITO DEMOCRATICO 6 D’antonio Massimiliano PARTITO DEMOCRATICO

MINORANZA (40%)

Cognome e nome dei componenti designati Gruppo consiliare di appartenenza 1 Caruso Francesco GRUPPO MISTO 2 D’ippolito Giuseppe FRATELLI D’ITALIA 3 Dodaro Alfredo VISIONE OCCHIUTO PER CARUSO CONTINUITÀ 4 Lucanto Ivana FRATELLI D’ITALIA

Commissione consiliare permanente

Area funzionale di attività :

Salute – Welfare – Politiche sociali

MAGGIORANZA (60%)

Cognome e nome dei componenti designati Gruppo consiliare di appartenenza 1 Ciacco Giuseppe FRANZ CARUSO SINDACO 2 Sacco Vincenzo Francesco FRANZ CARUSO SINDACO 3 Savastano Caterina FRANZ CARUSO SINDACO 4 Golluscio Andrea PARTITO SOCIALISTA ITALIANO 5 Graziadio Francesco PARTITO DEMOCRATICO 6 Tinto Gianfranco PARTITO DEMOCRATICO

MINORANZA (40%)

Cognome e nome dei componenti designati Gruppo consiliare di appartenenza 1 D’ippolito Giuseppe FRATELLI D’ITALIA 2 Dodaro Alfredo VISIONE OCCHIUTO PER CARUSO CONTINUITÀ 3 Luberto Francesco BIANCA RENDE SINDACO 4 Lucanto Ivana FRATELLI D’ITALIA

Commissione consiliare permanente

Area funzionale di attività :

Cultura – Turismo – Sport – tempo libero – grandi eventi –

Rapporti con il culto

MAGGIORANZA (60%)

Cognome e nome dei componenti designati Gruppo consiliare di appartenenza 1 Frammartino Domenico FRANZ CARUSO SINDACO 2 Penna Chiara FRANZ CARUSO SINDACO 3 Bresciani Alessandra FRANZ CARUSO SINDACO 4 Sacco Vincenzo Francesco FRANZ CARUSO SINDACO 5 Graziadio Francesco PARTITO DEMOCRATICO 6 Trecroci Aldo PARTITO DEMOCRATICO

MINORANZA (40%)

Cognome e nome dei componenti designati Gruppo consiliare di appartenenza 1 Caruso Francesco GRUPPO MISTO 2 D’ippolito Giuseppe FRATELLI D’ITALIA 3 Dodaro Alfredo VISIONE OCCHIUTO PER CARUSO CONTINUITÀ 4 Luberto Francesco BIANCA RENDE SINDACO

Commissione consiliare permanente

Area funzionale di attività :

Verde Pubblico – Servizi al cittadino – Frazioni – Quartieri – Sicurezza

MAGGIORANZA (60%)

Cognome e nome dei componenti designati Gruppo consiliare di appartenenza 1 Bresciani Alessandra FRANZ CARUSO SINDACO 2 Cozza Antonietta FRANZ CARUSO SINDACO 3 Costanzo Antonello PARTITO SOCIALISTA ITALIANO 4 Turco Francesco FRANZ CARUSO SINDACO 5 De Paola Concetta PARTITO DEMOCRATICO 6 D’antonio Massimiliano PARTITO DEMOCRATICO

MINORANZA (40%)

Cognome e nome dei componenti designati Gruppo consiliare di appartenenza 1 Caruso Francesco GRUPPO MISTO 2 D’ippolito Giuseppe FRATELLI D’ITALIA 3 Dodaro Alfredo VISIONE OCCHIUTO PER CARUSO CONTINUITÀ 4 Lucanto Ivana FRATELLI D’ITALIA

–––––o–––––

La composizione dei gruppi consiliari con l’indicazione dei capigruppo

n.p Gruppo Politico Consistenza Numerica Capogruppo componenti 1 Cosenza Libera 1 Puzzo Daniela Puzzo Daniela 2 Francesco De Cicco Sindaco 1 Gigliotti Francesco Gigliotti Francesco 3 Forza Cosenza 1 Ruffolo Antonio Ruffolo Antonio 4 Gruppo misto 2 Spataro Michelangelo Spataro Michelangelo Caruso Francesco 5 Bianca Rende Sindaco 2 Rende Biancamaria Luberto Francesco Rende Bianca Maria 6 Visione Occhiuto per Caruso Continuità 2 Cito Francesco Cito Francesco Dodaro Alfredo 7 Partito Socialista Italiano 3 Fuorivia Raffaele Francesco Fuorivia Raffaele Francesco Costanzo Antonello Golluscio Antonio 8 Fratelli d’Italia 3 Spadafora Francesco d’Ippolito Giuseppe Lucanto Ivana Spadafora Francesco 9 Partito Democratico 8 Alimena Francesco Alimena Francesco D’Antonio Massimiliano De Paola Concetta Graziadio Francesco Mascaro Assunta Mazzuca Giuseppe Tinto Gianfranco Trecroci Aldo 10 Franz Caruso Sindaco 9 Commodaro Ivan Bresciani Alessandra Ciacco Giuseppe Commodaro Ivan Cozza Antonietta Frammartino Domenico Penna Chiara Sacco Vincenzo Francesco Savastano Caterina Turco Francesco

Mozione a sostegno della causa di Patrick Zaki

La seduta del Consiglio comunale è stata conclusa dall’intervento del Sindaco Franz Caruso sull’ordine del giorno in discussione a sostegno della liberazione di Patrick Zaki. Il Sindaco ha preliminarmente espresso il suo apprezzamento per l’iniziativa che vede tra i primi firmatari il consigliere comunale Francesco Alimena e tutti i colleghi consiglieri che hanno sottoscritto l’ordine del giorno. “Non è possibile, davanti ad una così palese violazione dei diritti umani, girarsi dall’altra parte o far finta di niente o – peggio ancora – defilarsi in nome di presunte ingerenze nella sovranità nazionale dell’Egitto – ha detto il sindaco Caruso – C’è da prendere, invece, il coraggio a due mani e dare segnali che ci rendano ancora credibili come comunità che difende i diritti civili, primo fra tutti quello insopprimibile alla libertà, e che, per la riaffermazione di questi valori, si batte senza atteggiamenti double face o tendenti a lavarsene le mani.

Da Cosenza e dai banchi di questo Consiglio comunale deve, invece, levarsi alto il segnale di una presa di coscienza che deve farci sentire, tutti insieme, senza distinzioni di sorta o di appartenenza, genitori, fratelli, sorelle, amici, colleghi universitari di Patrick, perché ciò che è accaduto a lui potrebbe essere la storia di ognuno di noi e affinché la sua vicenda non abbia più a ripetersi. Ecco perché, aderendo pienamente all’iniziativa assunta dal consigliere Francesco Alimena e dagli altri firmatari dell’ordine del giorno in discussione e condividendone spirito ed impostazione, ribadisco la necessità di invitare il Governo italiano a promuovere, in tutte le sedi istituzionali, opportune azioni tese a chiedere il rilascio di Zaki. Allo stesso modo, mi sento di condividere l’impegno, richiesto all’Amministrazione comunale che mi onoro di guidare, ad affiggere, in un luogo visibile al pubblico della nostra città, una copia del ritratto di Patrick Zaki, ma anche a dare il nostro sostegno, sotto forma di patrocinio, alle iniziative pubbliche che saranno da qui in avanti organizzate e promosse a favore della sua liberazione. Con la stessa convinzione esprimo il mio impegno a far sì che i parlamentari cosentini si adoperino affinché il Governo italiano e l’Unione Europea promuovano tutte le iniziative possibili per la liberazione del ricercatore. Oggi, però – ha concluso Franz Caruso – credo che il Comune di Cosenza e l’assemblea di Palazzo dei Bruzi debbano fare anche qualcosa in più e di diverso: promuovere l’iter procedurale necessario a far inserire, nel prossimo consiglio comunale utile, il conferimento della cittadinanza onoraria di Cosenza a Patrick Zaki. Non è solo un atto dovuto, ma un passo in avanti indispensabile per collocare Cosenza, sempre di più, nell’alveo delle comunità che sostengono le libertà e i diritti fondamentali delle persone”.