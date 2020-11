Cosenza, ospedale militare: “saremo di supporto ai colleghi dell’Annunziata”

Per fronteggiare la pandemia, a Cosenza è stato allestito l’ospedale da campo dell’Esercito che entrerà in attività da dicembre

COSENZA – Allentare la pressione sui pronto soccorso è uno degli obiettivi dell’ospedale da campo, installato dall’Esercito italiano a Vaglio Lise. L’ospedale campale, che sarà operativo da dicembre, ospiterà 40 posti letto ordinari e 3 posti letto di terapia semintensiva e servirà, principalmente, ad alleggerire il peso sul nosocomio cittadino. “Lavoreremo in stretta sinergia con i colleghi dell’Annunziata, saremo sorta di sezione distaccata dell’ospedale e la struttura ospiterà pazienti che hanno bisogno di un’assistenza continuativa”. Ha spiegato il col. medico Michele Tirico, anestesista e direttore dell’ospedale campale.

Se ci dovesse essere una terza ondata, e quindi un nuovo incremento dei contagi e dei ricoveri, il personale medico e infermieristico militare opereranno in continua sinergia. “Supporteremo al meglio il lavoro – ha precisato il colonnello Tirico – dei colleghi e cercheremo tutte le soluzioni possibili per stare al fianco della popolazione calabrese, e di Cosenza in particolare, e offrire il miglior sostegno possibile per contenere l’emergenza”.

Nell’ospedale campale opereranno inizialmente otto medici e dodici infermieri, che “in seguito potranno essere anche aumentati, a seconda delle esigenze, al fine di riuscire a coprire tutte le necessità che l’ospedale dell’Annunziata avrà”.