Cosenzaproduce: nasce Fenimprese Cosenza, venerdì il taglio del nastro

Tra i temi trattati, il principale sarà legato alle imprese del territorio con #Cosenzaproduce. L’inaugurazione venerdì prossimo

COSENZA – Fenimprese è una realtà emergente come associazione di categoria professionale e il prossimo venerdì 17 gennaio arriva anche a Cosenza. Alle ore 18:30 l’inaugurazione ufficiale, con l’assemblea costituente che si terrà all’Hotel Royal di Cosenza.

FenImprese è un’associazione nazionale datoriale senza fini di lucro è nata dall’incontro di giovani imprenditori e dirigenti associativi, che sentono sempre di più l’esigenza di essere rappresentati presso le istituzioni per ottenere chiarimenti e presentare proposte volte al miglioramento dell’esistenza delle PMI. L’associazione è articolata su piani territoriali, che esplica le sue funzioni nell’ambito dei principi e dei compiti ad essa attribuiti dallo statuto. Durante l’assemblea costitutiva si FenImprese Cosenza, saranno toccati temi sensibili e particolarmente rilevanti per tutte le aziende e professionisti italiani, come, ad esempio, il tema principale dell’evento “#Cosenzaproduce” reali opportunità per le aziende Italiane. Inoltre, saranno presenti degli stand di alcune tra le più importanti aziende del territorio provinciale che esporranno e faranno degustare ai presenti i propri prodotti.

“Il nostro principale obiettivo è quello di fare rete tra le aziende del territorio – afferma Alessandro Benedetto, che ricoprirà la carica di Presidente di FenImprese Cosenza – la provincia di Cosenza ha tante belle realtà dal punto di vista imprenditoriale a noi spetta il compito di dare loro il giusto supporto”. Insieme a Benedetto, faranno parte del direttivo di FenImprese Cosenza anche Sabina Molinaro, Carmine Le Pera e Francesco Roberto Spina. All’Assemblea costitutiva, oltre ad alcuni esponenti politici del territorio, tra cui Franco Iacucci (Presidente della Provincia di Cosenza), parteciperanno anche i dirigenti nazionali di FenImprese: Simone Razionale (Coordinatore Nazionale), Andrea Esposito (Direttore Nazionale), Luca Vincenzo Mancuso (Presidente Nazionale).