L’ultima truffa per svuotare i conti correnti. Falsi messaggi dell’Agenzia delle Entrate

COSENZA – È in corso una nuova massiccia campagna di phishing che utilizza illecitamente il logo di Agenzia delle Entrate per truffare ignari cittadini. I cybercriminali sono sempre a caccia di dati sensibili da utilizzare in diverse tipologie di truffe o per svuotare i nostri conti correnti.

Ed è per questo che, periodicamente, fanno partire le cosiddette campagne di phishing. Un termine che indica le diverse tipologie di raggiri online con i quali si inducono le vittime a condividere informazioni sensibili quali password e numeri di carte di credito. Un tipo di phishing molto utilizzato negli ultimi tempi è quello che sfrutta illecitamente il logo dell’Agenzia delle entrate, proprio come sta avvenendo in questi giorni.

L’ultima truffa che sfrutta l’Agenzia delle Entrate

Tramite email o Sms arrivano delle false comunicazioni che presentano in allegato un file Pdf con il quale si inducono gli utenti a fornire indirizzo email e password. Successivamente, per rendere credibile la richiesta di dati, la vittima della truffa viene reindirizzata sulla pagina ufficiale dell’agenzia.

Gli specialisti della Polizia postale consigliano, per verificare la genuinità di notifiche o avvisi ricevuti tramite email o Sms, di non cliccare mai sui link allegati alle comunicazioni ma di collegarsi direttamente alle app e ai siti ufficiali. Per informazioni scrivi a: www.commissariatodips.it