Gratta e Vinci milionario. Compra un biglietto ‘Nuovo 50X’ da 10 euro, vince 2 milioni di euro

CESENATICO (FO-CE) – C’è un nuovo milionario in Italia, grazie al Gratta e vinci e ad un biglietto fortunato. Questa volta la dea bendata è arrivata in Emilia Romagna, in particolare a Cesenatico sulla riviera romagnola. Come riporta Agimeg, nel periodo a cavallo tra la fine di gennaio e febbraio 2024, un fortunato giocatore del noto comune in provincia di Forlì-Cesena, ha letteralmente sbancato grazie ad un tagliando che gli ha permesso di portare a casa la massima vincita disponibile per quella tipologia: ben 2 milioni di euro.

Gratta e vinci: 2 milioni con la tagliando Nuovo 50X

Il tagliando fortunato è della serie ‘Nuovo 50X‘, dal costo di 10 euro. Si tratta di un Gratta e Vinci con il moltiplicatore, serie molto apprezzata dai giocatori. Ecco come si gioca. ‘Se ne I TUOI NUMERI trovi, una o più volte, uno o più NUMERI VINCENTI vinci il premio o la somma dei premi corrispondenti, se trovi uno dei numeri BONUS vinci 5 o 10 volte il premio corrispondente; oppure se ne I TUOI NUMERI trovi il simbolo x5, x10, x20 o x50 vinci 5, 10, 20 o 50 volte il premio corrispondente”. Ebbene, il giocatore di Cesenatico ha decisamente grattato il numero giusto. Il Gratta e Vinci ‘Nuovo 50X’ nascondeva tra i numeri vincenti proprio quello che ha portato la vincita massima, vale a dire 2 milioni di euro.