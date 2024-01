Gratta e Vinci, compra un biglietto da 10 euro e centra la vincita dei sogni diventando milionario

ALATRI (FR) – Il 2024 è iniziato nel migliore dei modi per un cliente della tabaccheria di via Martiri Ungheresi 4 ad Alatri, in provincia di Frosinone. Merito di un Gratta e Vinci della serie “Ricco Natale” che ha regalato una vincita di quelle che cambiano la vita. Come riporta l’agenzia Agimeg un fortunato giocatore ha acquistato il gratta e vinci dal costo di 10 euro che gli ha consentito la vincita massima di 2 milioni di euro.

Gratta e Vinci Ricco Natale Come si gioca

Sul biglietto sono presenti quattro giochi, indicati rispettivamente dalla scritta “GIOCO 1”, “GIOCO 2”, “GIOCO 3” e “GIOCO 4” e due sezioni costituite ciascuna dall’immagine di due campane natalizie sotto le quali è riportata la scritta “BONUS 100€”.

GIOCO 1: si devono scoprire i simboli celati dall’immagine di nove stelle dorate e l’importo celato dall’immagine di un bastoncino di zucchero natalizio sotto al quale è riportata la scritta “PREMIO”: se si trovano 3 simboli uguali in linea orizzontale o in linea verticale o in linea diagonale si vince l’importo trovato sotto la scritta “PREMIO”.

GIOCO 2: si devono scoprire i “NUMERI VINCENTI” celati dall’immagine di cinque cappelli di Babbo Natale, il “NUMERO BONUS X10” celato dall’immagine di un cerchio contraddistinto dalla relativa scritta e “I TUOI NUMERI” celati dall’immagine di quattordici sfere natalizie. Se ne “I TUOI NUMERI” si trovano una o più volte uno o più “NUMERI VINCENTI” si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti; se ne “I TUOI NUMERI” si trova il “NUMERO BONUS X10” si vince il premio corrispondente moltiplicato per 10.

GIOCO 3: si devono scoprire i “NUMERI VINCENTI” celati dall’immagine di cinque sfere natalizie, il “NUMERO BONUS X2” celato dall’immagine di un cerchio contraddistinto dalla relativa scritta e “I TUOI NUMERI” celati dall’immagine di quattordici pacchi regalo. Se ne “I TUOI NUMERI” si trovano una o più volte uno o più “NUMERI VINCENTI” si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti; se ne “I TUOI NUMERI” si trova il “NUMERO BONUS X2” si vince il premio corrispondente moltiplicato per 2.

GIOCO 4: si devono scoprire i simboli celati dall’immagine di sei calze di Natale: se si trovano 3 importi uguali si vince quell’importo (es. se si rinviene per tre volte l’importo di € 10,00 si vince un premio di importo pari a 10,00 Euro).

Inoltre si deve scoprire il simbolo celato sotto ciascuna delle sezioni “BONUS 100€”: se nel “GIOCO 1” o nel “GIOCO 4” o tra “I TUOI NUMERI” del “GIOCO 2” o del “GIOCO 3” si rinviene uno dei simboli presenti in una delle due sezioni “BONUS 100€”, si vince un premio di importo pari a 100 Euro.

La super vincita da 2 milioni di euro

Ebbene, grattando proprio un tagliando “Ricco Natale” il fortunato cliente della tabaccheria di Alatri ha centrato una vincita da sogno. Sul Gratta e Vinci in questione ha infatti trovato la vincita massima di 2 milioni di euro entrando a far parte della cerchia di vincitori milionari dell’ultimo periodo. Le vincite di fascia alta, ovvero quelle superiori ai 10.000€, seguono delle regole particolari. I biglietti vincenti vanno presentate o fatte pervenire a rischio del possessore presso l’Ufficio premi Lotterie Nazionali s.r.l. in Viale del Campo Boario 56/D, 00154 Roma oppure presso gli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.: in questo caso la banca provvede esclusivamente al ritiro del biglietto e al suo inoltro all’Ufficio premi Lotterie Nazionali s.r.l., rilasciando al giocatore l’apposita ricevuta.

Le modalità di pagamento per premi superiori ai 10.000€ possono essere scelte liberamente in base alle proprie preferenze: si può scegliere tra l’assegno circolare, il bonifico bancario oppure il bonifico postale. È poi necessario ricordare che dal 1° marzo 2020 il ritiro di premi superiori a 500€ prevede una trattenuta del 20%: tale detrazione viene applicata esclusivamente alla parte eccedente la somma di 500€. Quindi il fortunato incasserà realmente circa 1,6 milioni di euro.