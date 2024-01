Gratta e Vinci da record: compra un biglietto da 20 euro e vince 5 milioni di euro

SALE MARASINO (BS) – vince 5 milioni di euro con il maxi premio. Ancora una maxi vincita al Gratta e Vinci, ancora Lombardia premiata da una super vincita questa volta a sei zeri. Con un biglietto da 20 euro della serie “Nuovo 100” un fortunato cliente ha vinto 5 milioni di euro. Il maxi premio – come riportato da Agimeg – è stato centrato a Sale Marasino, piccolo comune di poco più di 3000 abitanti in provincia di Brescia. Lombardia che dunque si conferma regina delle vittorie in tema di premi milionari al Gratta e Vinci, avendo distribuito negli ultimi 12 mesi vincite per 38 milioni di euro.

Vince 5 milioni di euro con il “Nuovo 100X“

Un cliente della tabaccheria di via Mazzini 67, ha infatti acquistato un Gratta e Vinci della serie “Nuovo 100X“. Si tratta di un biglietto dal costo di 20 euro e che prevede una vincita massima di 5 milioni di euro.

Il “Nuovo 100X” prevede diverse possibilità di vincita. Se ne “I TUOI NUMERI” si trovano, una o più volte, uno o più “NUMERI VINCENTI” si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti. Se ne “I TUOI NUMERI” è presente il numero “BONUS X2”, “BONUS X5” o “BONUS X10” si vince, rispettivamente, 2, 5 o 10 volte il premio corrispondente.

Se ne “I TUOI NUMERI” si trovano: il simbolo “10X” si vince 10 volte il premio corrispondenti, il simbolo “20X” si vince 20 volte il premio, il simbolo “50X” si vince 50 volte il premio , il simbolo “100X” si vince 100 volte il premio corrispondente.

Ma il cliente della tabaccheria di Sale Marasino non ha avuto bisogno di alcuna opzione di gioco particolare per portarsi a casa la vincita massima di 5 milioni di euro. Come detto la Lombardia si conferma così come la regione più fortunata i