Scoperto a rubare in un negozio a Schiavonea, minaccia con un taglierino il titolare e scappa

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Scoperto a rubare della merce in un negozio, minaccia con un taglierino il titolare e scappa, arrestato per rapina dalla Volante uno straniero di 29 anni e sottoposto agli arresti domiciliari con ordinanza del GIP del Tribunale di Castrovillari.

Qualche giorno fa, il personale del Commissariato di P.S. di Corigliano-Rossano, nell’ambito dell’attività di intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio disposti dal Questore di Cosenza, Dr. Giuseppe Cannizzaro, ha tratto in arresto uno straniero di 29 anni, pluripregiudicato, per rapina e tentate lesioni aggravate. Lo straniero aveva rubato del materiale elettrico ed alcuni utensili da un esercizio commerciale di Schiavonea ma la scena era stata notata dal titolare che fuori dal locale lo aveva obbligato a restituire la merce. Il malfattore, per tutta risposta, si è impossessato di un palo di un ombrellone lì presente, brandendolo contro il titolare, riuscendo così a fuggire. Il ladro è poi rientrato in negozio per minacciare con un taglierino il titolare.

Un familiare della vittima, dopo aver assistito all’aggressione, ha contattato la Sala Operativa della Polizia, che è giunta immediatamente sul posto. Lo straniero, alla vista degli Agenti, ha abbassato l’arma da taglio che brandiva, dandosi nuovamente alla fuga per le vie adiacenti. Tuttavia, dopo un breve inseguimento, i poliziotti sono riusciti a fermarlo, disarmandolo.

Condotto in Questura, l’uomo è risultato avere numerosi precedenti penali per reati specifici contro il patrimonio e la persona. Il rapinatore è stato arrestato per rapina e tentate lesioni aggravate dandone comunicazione alla Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta dal Procuratore Capo Alessandro D’Alessio. Oggi, si è celebrato il giudizio direttissimo, a seguito del quale il GIP del Tribunale di Castrovillari, ha disposto la misura degli arresti domiciliari.