Carabinieri aggrediti dopo l’intervento per un incidente, costretti ad usare il taser. Due arresti nel Cosentino

- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – I fatti risalgono alla serata di ieri. I Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano, hanno arrestato due 37enni, gravemente indiziati del reato di violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale. La giornata festiva di ieri, nonostante i servizi sul territorio fossero stati rafforzati per garantire un adeguato contesto di sicurezza, è stata caratterizzata da un episodio che ha riguardato l’area urbana di Rossano.

Erano da poco passate le 20, quando la Centrale Operativa ha ricevuto una richiesta di intervento in via Piave, dove una persona in stato di alterazione psicofisica aveva causato un sinistro stradale andando a collidere contro una vettura in sosta. I militari, appena giunti sul posto, hanno dovuto gestire una situazione complessa.

Calci e pugni alle auto in sosta

Il responsabile del sinistro aveva infatti assunto un atteggiamento particolarmente aggressivo e stava danneggiando, con calci e pugni, le altre autovetture in sosta. Inutili sono risultati i tentativi di mediazione, tanto che nel lasso di tempo necessario per far giungere i rinforzi, il soggetto in stato di agitazione è passato dalle minacce all’aggressione fisica nei confronti dei Carabinieri. Gli operatori, valutato che i tentativi graduali attuati sino a quel momento non avevano sortito alcun effetto pratico e considerati i pericoli connessi anche per le altre persone presenti, sono stati costretti ad utilizzare il taser, la pistola a impulsi elettrici. Durante queste delicate operazioni, effettuate sulla scorta dei presupposti di Legge e dopo aver richiesto il supporto del personale medico, i Carabinieri sono stati aggrediti da un secondo uomo presente tra la folla, che ha cercato di sottrarre dalle proprie responsabilità il soggetto fermato. La situazione è stata poi portata nei consueti canoni di normalità grazie all’intervento congiunto di altre pattuglie.

Per la vicenda in questione i due 37enni i sono stati arrestati e tradotti presso il carcere di Castrovillari, da dove dovranno rispondere dell’accusa per l’aggressione ai Carabinieri, la cui previsione di Legge è stata recentemente aggravata dal D.L. inerente le «disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e tutela del personale in servizio…», introdotto nel nostro ordinamento il 12 aprile 2025.