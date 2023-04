Tropea apre le porte del ‘Civico Museo del Mare’

TROPEA (VV) – La promozione del patrimonio archeologico e paleontologico che fa di Tropea una destinazione culturale esclusiva per l’originalità dei suoi reperti, unici al mondo per la loro completezza (lo scheletro di un cetaceo fossile, una balena che nuotava nelle acque della Costa degli Dei, 7 milioni di anni fa; due scheletri di sirenio, specie estinta di cui si hanno in Italia solo 4 ritrovamenti ed il riccio di mare, ormai scomparso e scoperto qualche anno fa) possono e devono passare da una narrazione capace di andare oltre la fruizione seppur importantissima destinata alle comunità scolastiche locali e regionali. L’obiettivo è intercettare l’interesse di un pubblico internazionale.

“È con questo spirito e con questa ambizione comune – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì – che domani, sabato 29 alle ore 18.30 a Palazzo Santa Chiara apriremo le porte del Civico Museo del Mare di Tropea, consegnandone forza ed attrattività esponenziali all’immagine sempre più riconosciuta nel mondo del Principato”.

‘La musealizzazione dei beni paleontologici a Tropea’ è il titolo dell’evento promosso dall’Amministrazione Comunale insieme al Gruppo Paleontologico Tropeano che farà da sfondo al momento inaugurale. Dopo i saluti del sindaco e di Giuseppe Mangialavori, presidente della Commissione Bilancio della Camera dei deputati, interverranno il direttore del Civico Museo del Mare di Tropea Francesco Barritta, il responsabile scientifico del Civico Museo del Mare di Tropea Giuseppe Carone, Piero Damarco del Parco paleontologico Astigiano, Edoardo Perri docente di Paleontologia dell’Università della Calabria e Vincenzo Carone, responsabile tecnico del Civico Museo del Mare di Tropea. Concluderanno la serie di interventi Fabrizio Sudano, segretario regionale del Ministero della Cultura e Soprintendente Archeologia, Belle arti e Paesaggio di Reggio Calabria e Vibo Valentia e Michele Mazza, funzionario archeologico della stessa SABAP.