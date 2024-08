Max Gazzè, tutto pronto per il concerto gratuito del cantautore a Torretta di Crucoli

CROTONE – Continua il fortunato tour della Calabria Orchestra al fianco del cantautore romano Max Gazzè e farà tappa nuovamente il Calabria il 20 Agosto alle 22.00 sul lungomare di Torretta di Crucoli, in provincia di Crotone. Dopo il grande successo calabrese ottenuto a Mesoraca per il tour “Musicae Loci” con i video diventati virali in tutta Italia grazie anche alla partecipazione straordinaria dei Frati del convento delle ECCE HOMO, un nuovo evento gratuito per lo spettacolo prodotto da OTR in collaborazione con Calabria Sona.

“Musicae Loci”è il progetto live musicale e culturale che ha unito le sue note con le orchestre popolari e le tradizioni locali Conosciuto per l’innovazione e la capacità di fondere diversi generi musicali, Gazzè torna ad immergersi nei territori e nelle tradizioni di tutta Italia portando sul palco le sue canzoni in una veste inedita, che assorbirà colori e suoni tipici delle nostre Regioni con contaminazioni e suggestioni ogni volta diverse. Non mancheranno inoltre gli omaggi da parte del cantautore alla musica e ai brani della tradizione popolare.

Un progetto culturale legato al territorio, inteso non solo come area geografica ma soprattutto come terra di storia, musica e arte.

A seguire il cantautore romano è La Calabria Orchestra, nata 2017 dalla collaborazione tra Giuseppe Marasco (Calabria Sona) e Checco Pallone con l’idea di valorizzare e attualizzare il patrimonio artistico/musicale della nostra Regione, avvicinare i più giovani alla musica, valorizzare i nostri musicisti e strumenti popolari, promuovere la nostra cultura musicale interagendo con artisti di fama Nazionale per creare incontri musicali unici. Un ensemble spettacolare con una qualità artistica indiscussa che può contare sull’apporto di personalità musicali di chiaro rilievo. Un progetto che esalta la cultura e la musica del sud, un collettivo che lavora per la musica “made in Calabria” e rappresenta tutta la Regione. Diretti dal M° Checco Pallone troviamo professionisti, suonatori identitari e folk, giovani musicisti e ballerini. Strumenti jazz amalgamati a quelli della tradizione popolare, ritmi mediterranei fusi con la tarantella, voci calde e appassionate affiancate a chitarre di ogni genere. Ritmi travolgenti, suoni mediterranei che esprimono la passione della musica calabrese. L’orchestra ha già realizzato un disco (in vinile) con diversi tour e concerti collaborando con nomi anche di rilievo del panorama locale e Nazionale.

In questo tour suonano con Max Gazzè e DEDO diretti dal Maestro Checco Pallone (tamburelli – chitarra portoghese – mandola) Moussa Ndao (voce, djambe, taman e ngoni), Angelo Pisani (fiati etnici), Alberto La Neve (sax), Piero Gallina (violino e lira calabrese), Luigi Pugliese (violino e lira calabrese), Paolo Presta (fisarmonica e organetto), Massimo Garritano (chitarre), Iacopo Schiavo (chitarra classica e oud), Alessandro Lombardi (chitarre), Carlo Cimino e Emanuele Gallo (basso), Emy Vaccari (tamburello e danza), Francesco Montebello (batteria e percussioni) le voci di Tiziana Grezzi, Fabiana Dota e Federica Greco. Produzione e management Giuseppe Marasco per Calabria Sona.

L’evento è organizzato dal Comune di Crucoli con fondi PNNR nell’ambito del progetto “viaggiare nel borgo 2.0” e quindi patrocinato dal Ministero della Cultura e dalla Comunità Europea.