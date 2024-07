La cetrarese Debora Pellegrini nominata Commissario del Movimento Femminile DC in Calabria

CETRARO (CS) – La cetrarese Debora Bianca Lara Pellegrini è stata nominata Commissario del movimento Femminile della Democrazia Cristiana della regione Calabria. È quanto deciso dall’ufficio politico, ratificato e approvato dal segretario nazionale Salvatore Cuffaro, in una riunione per completare e riorganizzare il partito a livello regionale e per potenziare le strutture territoriali del partito stesso. La Pellegrini opererà in sintonia con i commissari provinciali già nominati.

La Pellegrini si occupera di promuovere ogni opportuna iniziativa politica, associativa ed organizzativa per valorizzare e rendere più efficace il ruolo delle donne nella società e nella politica calabrese, promuovendo e incrementando le adesioni delle donne al partito, la presenza nelle attività istituzionali, coordinando tutte le attività propedeutiche, anche quelle pre-elettorali, contribuendo nel contempo allo sviluppo del progetto politico.

Pellegrini: “la nomina è una sfida che ho inteso accettare”

“La nomina a ‘Commissario del Movimento Femminile della Democrazia Cristiana per la Regione Calabria’ mi riempie di orgoglio ed allo stesso tempo di responsabilità”. Lo dichiara Debora Bianca Pellegrini. È una sfida che ho inteso accettare, ringrazio per la fiducia e l’opportunità datami di contribuire a promuovere il ruolo delle Donne nella nostra comunità, per cui non mancheranno impegno e determinazione. Il mio ringraziamento va al Segretario Nazionale Senatore Totò Cuffaro che mi ha designata per questo incarico prestigioso. Un saluto alla comunità della Democrazia Cristiana. A giorni è mio intento organizzare un incontro con i Responsabili del partito per mettermi a disposizione”.