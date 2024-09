Hashish ed manufatti pirotecnici non classificati, denunciato un 24enne

CROTONE – La Polizia lo ha trovato in possesso di 14 grammi di hashish suddivisi in nove involucri, di un bilancino elettronico di precisione e numerose bustine utilizzate per il confezionamento della sostanza, nonché di tre manufatti pirotecnici non classificati e privi di alcuna marcatura. Per un giovane crotonese di 24 anni è scattata la denuncia. Alla vista degli agenti, il ragazzo, avrebbe accelerato il passo al fine di evitare il controllo ma i poliziotti lo hanno raggiunto e hanno proceduto a effettuare una perquisizione personale, che ha consentito di trovare tre involucri contenenti la sostanza stupefacente.

Poi hanno perquisito la sua abitazione, scoprendo altri involucri di hashish, un bilancino elettronico e tre manufatti pirotecnici privi della marcatura CE. Il 24enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Crotone, per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, fabbricazione e commercio abusivi di materiali esplosivo, e omessa denuncia degli stessi.