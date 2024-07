Controlli nei luoghi della ‘movida’, sequestrato mezzo chilo di droga

CATANZARO – Controlli a tappeti dei carabinieri di Catanzaro sia nel capoluogo che in alcuni centri della provincia, con particolare attenzione al litorale e alle cosiddette aree della movida. Il bilancio dell’attività di servizio dei giorni scorsi è di quattro giovani denunciati per guida in stato di ebbrezza, dopo essere stati fermati alla guida di auto, ed essere risultati positivi al test dell’etilometro. Uno di loro ha fatto registrare un tasso alcolemico di quattro volte superiore al consentito.

Inoltre, i militari dell’Arma, hanno eseguito numerose perquisizioni che hanno permesso di recuperare e sequestrare circa mezzo chilo di droga e di oltre 100 piante di canapa indiana.