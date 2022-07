«Denigrati e criticati dall’opinione pubblica. Il Csm tuteli le toghe in Calabria»

COSENZA – Nuova impennata di contagi da coronavirus in Calabria con numeri che non si registravano dallo scorso autunno e sicuramente mai visti prima nella stagione estiva. Boom di casi soprattutto nelle province di Cosenza e Reggio Calabria, dove si contano oltre mille nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Nonostante un netto incremento dei tamponi processati, sale ancora l’indice di positività. Tra rapidi e molecolari sono stati analizzati +10.017 test (ieri erano stati +4.356). Il tasso di positività sale al 35,5 (ieri era al 33,43%) Il dipartimento salute della Regione segnala oggi +3.537 nuovi contagi (ieri erano stati +1.456). Provincia per provincia i casi sono così distribuiti: +836 a Catanzaro, Cosenza +1.185, Reggio Calabria, +1.166, Crotone, +200, Vibo Valentia, +106, altre Regioni o Stati esteri +44.

Ancora in crescita il numero dei ricoveri soprattutto in area medica, mentre da ieri sale di un’unità anche nelle terapie intensive. Attualmente negli ospedali calabresi si trovano ricoverate 245 persone. Di queste 242 (+9) si trovano ricoverate nei reparti di malattie infettive e 8 in rianimazione (+1). Scende il dato delle vittime con un solo decesso nelle ultime 24 ore (a Reggio Calabria). Il totale dei decessi da inizio pandemia sale a 2.687. Continua la crescita esponenziale nel numero di persone attualmente positive al covid: sono 46.101 i malati con un aumento di 2.402. I guariti salgono a 3378.658 (+1.134) mentre le persone in isolamento sono 45.851 (+2.392).

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 5.193 (67 in reparto, 3 in terapia intensiva, 5.123 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 63.437 (63.108 guariti, 329 deceduti).

Cosenza: CASI ATTIVI 29.380 (91 in reparto, 1 in terapia intensiva, 29.288 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 87.019 (85.882 guariti, 1.137 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 1.465 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.447 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 42.125 (41.887 guariti, 238 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 8.107 (50 in reparto, 3 in terapia intensiva, 8.054 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 146.656 (145.862 guariti, 794 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 976 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 960 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 39.934 (39.758 guariti, 176 deceduti).