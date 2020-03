Giunta Immunità Senato, entro il 23 marzo memorie o audizione per Siclari

La Giunta delle immunità del Senato sul caso della richiesta di autorizzazione a procedere per l’arresto del senatore di Forza Italia Marco Siclari

ROMA – Siclari è coinvolto nell’operazione Eyphemos contro la ‘ndrangheta, coordinata dalla Dda di Reggio Calabria e riguardante la cosca Alvaro di Sinopoli, in provincia di Reggio Calabria ed è accusato di scambio elettorale politico-mafioso. Nella riunione della Giunta dopo la relazione introduttiva del relatore, il leghista Francesco Urraro, è stata indicata la data del 23 marzo per mandare una memoria scritta, o se il senatore forzista preferisce, farsi sentire personalmente in audizione. La decisione della Giunta per le immunità del Senato è relativa alla richiesta di autorizzazione all’arresto nei suoi confronti da parte della Dda di Reggio Calabria. Secondo gli inquirenti calabresi, il senatore avrebbe incontrato Domenico Laurendi, esponente della cosca e accettato la promessa di procurare voti da parte di Laurendi, in cambio di soddisfare gli interessi dell’associazione mafiosa.