Minacce ai parenti e botte con un palo e un martello, due misure cautelari

Non potranno avvicinarsi ad alcuni loro parenti, con i quali da tempo avevano divergenze causate da cattivi rapporti di vicinato. I due avrebbero messo in atto minacce e molestie varie

CATANZARO – Due persone legate da vincoli familiari con le vittime, sono state raggiunte da un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento dalla Polizia di Stato. La misura cautelare è stata emessa a seguito di reiterate condotte criminose poste in essere dai due nei confronti delle vittime, scaturite dalle liti fra i rispettivi nuclei familiari, che hanno portato a reciproche denunce.

I due congiunti colpiti dal provvedimento cautelare, oltre a minacciare e molestare i parenti, con l’uso di un palo e di un martello, per futili motivi, avrebbero causato a una delle vittime lesioni giudicate guaribili in 30 giorni e per le quali si è reso anche necessario un intervento chirurgico. A un’altra persona avrebbero causato un trauma cranico e ad un’altra ancora lesioni guaribili in 10 giorni.