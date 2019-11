Tattoo Convention 2019, a Reggio Calabria l’unica tappa calabrese

L’arte del tattoo parte dalla città dei bronzi. Il 7 e l’8 dicembre Convention presso il Pala Botteghelle di Reggio Calabria dalle ore 11:00 del mattino e fino alle ore 23:00

.

Sabato 7 e domenica 8 Dicembre apre il sipario per la sua prima volta la “Reggio Calabria Tattoo Convention”, una fiera dedicata al tatuaggio in ogni sua declinazione. L’evento rappresenta l’unica tappa in Calabria per tutti gli appassionati del tattoo. La Convention si svolgerà presso il Pala Botteghelle di Reggio Calabria dalle ore 11:00 del mattino fino alle ore 23:00. L’evento è promosso e organizzato dall’Associazione Culturale Taag, che ha voluto fortemente la presenza di una rassegna di questo genere all’interno del territorio calabrese, in modo da poter essere al passo con le più importanti iniziative di tattoo che si tengono nelle grandi città italiane ed europee.

Al Pala Botteghelle si potranno osservare differenti stili di lavoro, dall’old school al realistico, dal tridimensionale al new school. L’evento rappresenta per tutti gli amanti dell’estetica del corpo un’occasione unica, per avere un indelebile ricordo d’autore: centinaia di donne e di uomini, di ogni età, sfoggeranno con orgoglio il proprio fisico tonico, attentamente scolpito con ore trascorse sul vogatore ad acqua, come se fosse una tela da impreziosire con il talento artistico umano. La manifestazione artistica si prefigge il compito di fare da ponte tra i curiosi e gli appassionati del mondo dei tatuaggi e gli esperti del settore. A prender parte all’evento, lungo le due giornate previste, ci saranno più di 150 tatuatori provenienti dall’Italia e non solo.

Tra gli ospiti più importanti spiccano gli artisti: Ben Grillo, californiano, famoso al mondo per le sue miniature e ritratti in bianco e nero; Stizzo, icona del tattoo italiano, alterna old style americano a quello europeo; Rudy Fritsch, triestino, ha fatto conoscere il suo stile sia in tutta italia che all’estero; Lupo HoriOkami, piacentino ma con una lunga esperienza in terra nipponica grazie al suo legame con il maestro Horiyoshi III.

Oltre a poter assistere dal vivo alla creazione dei bozzetti preparatori fino alla loro impressione sulla pelle, i visitatori avranno la possibilità di farsi tatuare in prima persona e vincendo ogni timore. Infatti gli organizzatori invitano a prenotare la seduta in anticipo, in modo tale da non farsi scappare la ghiotta occasione unica di essere “marchiati” da una delle icone internazionali presenti.

Durante le due giornate si terranno anche workshop su piercing, body art e japanese tattoo, eventi musicali, mostre d’arte e performance dal vivo. All’interno del Palazzetto è stato anche riservato uno spazio dedicato allo svolgimento di vari contest per premiare il miglior tattoo di ogni singola categoria, che vedrà un vincitore scelto da un’apposita giuria composta da illustri esperti. Verrà anche curata la comunicazione in termini di sensibilizzazione sull’importanza della scelta del tatuatore, dell’attenzione all’igiene ed alla qualità di inchiostro utilizzato, in quanto esistono ancora oggi in commercio prodotti nocivi che potrebbero rendere i tatuaggi cancerogeni.

A lato del cuore della manifestazione saranno presenti venditori di street food locale e non. Per maggiori informazioni e per l’acquisto dei biglietti online si visiti il sito ufficiale di Reggio Calabria Tattoo Convention.