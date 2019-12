(VIDEO) I vigili del fuoco salvano 4 cuccioli. Guaivano disperati in un dirupo

I 4 cuccioli di cane recuperati dai vigili del fuoco sotto la strada che collega Santa Caterina sullo Ionio e Badolato Superiore nel catanzarese

.

CATANZARO – Sono stati alcuni automobilisti in transito, richiamati dal guaito disperato dei cuccioli, ad avvertire la sala operativa dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro che hanno subito inviato una squadra del distaccamento di Soverato in un dirupo sottostante la strada di collegamento tra i comuni di Santa Caterina sullo Ionio e Badolato Superiore in provincia di Catanzaro dove qualcuno questa mattina ha pensato di abbandonare quattro cuccioli di cane. L’intervento immediato dei soccorritori è valso a raggiungere e a recuperare i quattro piccoli cagnolini, con utilizzo delle tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali). I cagnolini, in buono stato di salute, sono poi stati consegnati ad un cittadino del posto che volontariamente ne ha chiesto l’affido.