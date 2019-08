Regionali, Magorno: “intesa PD-5 Stelle è nella giusta direzione. Serve anche in Calabria”

Anche Il senatore del PD e sindaco di Diamante Magorno apre a una possibile intesa PD – 5 Stelle alle regionali “mettiamoci subito in cammino per costruire insieme un progetto che possa dare un futuro alla nostra regione”

.

COSENZA – “Le parole del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che aprono a un’intesa programmatica Pd-M5S in vista delle prossime elezioni regionali, vanno nella giusta direzione e meritano sostegno“. Cos√¨ il senatore Dem, e sindaco di Diamante, Ernesto Magorno commentando l’intervista rilasciata dal Governatore Stefano Bonaccini al quotidiano La Stampa dove ha dichiarato, senza mezzi termini, che per arginare Salvini in Emilia e vincere al Partito Democratico servono alleanze.

“Bonaccini – aggiunge Magorno – guida una delle realt√† pi√Ļ virtuose del Paese. Proprio per questo la sua idea, che √® sostanzialmente la stessa che abbiamo pensato ormai qualche giorno fa per la Calabria, √® quella giusta. Tutto ruota intorno a due concetti, rinnovamento e responsabilit√†. Mettiamoci subito in cammino per costruire insieme un progetto che possa dare un futuro alla nostra regione“.