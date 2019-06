Letame di un allevamento sversato in un terreno privato, due denunce

Le due persone denunciate dai carabinieri sono il conducente di un autocarro e l’amministratore di un’azienda di allevamento zootecnico



CROTONE – Avevano sversato del letame di un allevamento zootecnico in un terreno privato incolto. Due persone a bordo di un autocarro sono state intercettate a Crotone dai carabinieri forestali e denunciate. Si tratta del conducente del mezzo e dell’amministratore dell’azienda di allevamento, accusati di gestione e smaltimento illecito di rifiuti speciali non pericolosi.

I militari, dopo avere notato il mezzo, ne hanno seguito le tracce e sono riusciti a bloccarlo dopo che le deiezioni erano state scaricate in contrada Columbra-Valcortina. Gli accertamenti effettuati in seguito hanno permesso di scoprire l’irregolarità delle attività di smaltimento delle deiezioni animali, classificate come rifiuto speciale non pericoloso, ma la cui gestione deve seguire quanto fissato dalla normativa in materia ambientale. Nel terreno interessato dallo sversamento, secondo le stime eseguite dai militari, erano presenti circa 100 cubi di deiezioni in cumuli in un’area non recintata.